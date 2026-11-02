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Osmaniye'nin Sumbas İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Osmaniye'nin Sumbas İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 21:09
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Osmaniye'de akşam saatlerinde yaşanan deprem paniğe neden oldu. Merkez üssü Sumbas olarak belirlenen depremin büyüklüğü 4.2 olarak tespit edildi. 

GELİŞMELER BİRAZDAN

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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