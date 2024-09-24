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Hangi Ünlü Kaç Dil Biliyor?: Meryem Uzerli mi Daha Çok Dil Biliyor Yoksa Hadise mi?

Hangi Ünlü Kaç Dil Biliyor?: Meryem Uzerli mi Daha Çok Dil Biliyor Yoksa Hadise mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 00:01

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Daha önce ünlülerimizin kaç dil bildiğini merak etmiş miydiniz? Onedio ekibi sizler için birkaç ünlünün kaç dil bildiğini yanıtladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Ünlülerimizin kimileri doğdukları ülkeler sebebiyle kimileri de ilgileri sebebiyle birçok dil öğreniyor.

Ünlülerimizin kimileri doğdukları ülkeler sebebiyle kimileri de ilgileri sebebiyle birçok dil öğreniyor.

Örneğin Hadise sık sık birçok dili konuşabilmesiyle gündeme gelenlerden. Peki ya kaç dil biliyor desek yanıtınız ne olurdu?

Örneğin Hadise sık sık birçok dili konuşabilmesiyle gündeme gelenlerden. Peki ya kaç dil biliyor desek yanıtınız ne olurdu?

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