Hande Erçel ve Barış Arduç'un ATV Dizisinden Adem'in Survivor'a Dönüp Dönmemesine TV'de Bugün Yaşananlar

Survivor 2025 şampiyonu olarak 2. kez kupayı kaldıran ve büyük ödülün sahibi olan Adem Kılıçcı, gönülleri fethetti. Onun yarışmadaki duruşu ve mücadelesini halk çok sevdi ki bugün milyonların tanıdığı bir isim haline geldi. Hal böyle olunca da Hürriyet'in Youtube kanalına konuk olan Kılıççı'ya 'Yeniden katılacak mısın?' diye soruldu. Bakın, ne yanıt verdi?