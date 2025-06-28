Hande Erçel ve Barış Arduç'un ATV Dizisinden Adem'in Survivor'a Dönüp Dönmemesine TV'de Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Survivor 2025, aşk iddialarının ayyuka çıktığı bir sezon olarak hafızalarda yer etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel ve Barış Arduç, böyle giderse yakın zamanda partnerlik rekoru kıracak.
Adem'le Sabriye'nin arası nedense birden açılmıştı. Hatta aralarında aşk dedikoduları da çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Yetenek Sizsiniz'e performansını göstermek için katılan 19 yaşındaki Recep Enes sosyal medyada gündem oldu.
Bu yıl Survivor 2025 All Star sezonunun şampiyonu Adem Kılıçcı oldu. Kılıçcı, Survivor'dan 500 bin TL para ödülü kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolleri paylaştığı dizi daha şimdiden merak uyandırdı.
Bir dönemin reytingleri altüst eden dizisi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon yeni dizisini duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın