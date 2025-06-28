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Hande Erçel ve Barış Arduç'un ATV Dizisinden Adem'in Survivor'a Dönüp Dönmemesine TV'de Bugün Yaşananlar

Hande Erçel ve Barış Arduç'un ATV Dizisinden Adem'in Survivor'a Dönüp Dönmemesine TV'de Bugün Yaşananlar

survivor Atv Yargı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.06.2025 - 00:15

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

28 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Geçtiğimiz haftalarda final yapan Survivor 2025, aşk iddialarının ayyuka çıktığı bir sezon olarak hafızalarda yer etti.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Survivor 2025, aşk iddialarının ayyuka çıktığı bir sezon olarak hafızalarda yer etti.

Survivor 2025'te yarışmacıların oyun performansından ziyade isimlerinin karıştığı aşk iddiaları gündem oldu. Haberler.com'a konuk olan Yunus Emre Özden, Survivor'da aşk yaşandığı iddialarına geçmiş sezonları da ele alarak açıklık getirdi.

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Hande Erçel ve Barış Arduç, böyle giderse yakın zamanda partnerlik rekoru kıracak.

Hande Erçel ve Barış Arduç, böyle giderse yakın zamanda partnerlik rekoru kıracak.

Barış Arduç ve Hande Erçel, son dönemde yaptıkları işlerle gündemden düşmek bilmiyor. İlk partnerlikleri çok tutunca hemen ardından Disney Plus için 'Aşkı Hatırla' adlı projede yer alan ikili bununla da yetinmedi. Yeni sezonda ATV ekranlarına yayınlanacak 'Gözyaşı Kraliçesi' dizisinde partner olan Arduç ve Erçel'in yeni projesi şimdiden merak uyandırırken projenin kadrosu da belirginleşmeye başladı. Birsen Altuntaş, Hande Erçel'in annesini canlandıracak oyuncuyu açıkladı.

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Adem'le Sabriye'nin arası nedense birden açılmıştı. Hatta aralarında aşk dedikoduları da çıkmıştı.

Adem'le Sabriye'nin arası nedense birden açılmıştı. Hatta aralarında aşk dedikoduları da çıkmıştı.

Survivor 2017 ve 2019 sezonlarında yarışan milli sporcu Sabriye Şengül, uzun süredir sessizliğini bozarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu yılın şampiyonu olan eski yarışmacı Adem Kılıççı ile neden konuşmadığını anlatan Şengül, modacı Pınar Kerimoğlu’nun programında samimi itiraflarda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Yetenek Sizsiniz'e performansını göstermek için katılan 19 yaşındaki Recep Enes sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Yetenek Sizsiniz'e performansını göstermek için katılan 19 yaşındaki Recep Enes sosyal medyada gündem oldu.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz'de bu hafta sahneye çıkan bir yarışmacı, sergilediği alışılmadık performansla hem jüri üyelerini hem de izleyicileri şaşırttı. Yarışmacının sahnedeki yeteneği, bazı seyirciler tarafından ilgiyle izlenirken, kimileri performansı sıra dışı ve beklenmedik buldu.

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Bu yıl Survivor 2025 All Star sezonunun şampiyonu Adem Kılıçcı oldu. Kılıçcı, Survivor'dan 500 bin TL para ödülü kazandı.

Bu yıl Survivor 2025 All Star sezonunun şampiyonu Adem Kılıçcı oldu. Kılıçcı, Survivor'dan 500 bin TL para ödülü kazandı.

Survivor 2025 şampiyonu olarak 2. kez kupayı kaldıran ve büyük ödülün sahibi olan Adem Kılıçcı, gönülleri fethetti. Onun yarışmadaki duruşu ve mücadelesini halk çok sevdi ki bugün milyonların tanıdığı bir isim haline geldi. Hal böyle olunca da Hürriyet'in Youtube kanalına konuk olan Kılıççı'ya 'Yeniden katılacak mısın?' diye soruldu. Bakın, ne yanıt verdi?

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Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolleri paylaştığı dizi daha şimdiden merak uyandırdı.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolleri paylaştığı dizi daha şimdiden merak uyandırdı.

ATV ekranları için hazırlıkları devam eden “Gözleri Kara Deniz” dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Diziye bir zamanların sevilen dizisi Kardeşlerim'den iki oyuncu transfer oldu. Haberi Birsen Altuntaş açıkladı.

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Bir dönemin reytingleri altüst eden dizisi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon yeni dizisini duyurdu.

Bir dönemin reytingleri altüst eden dizisi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon yeni dizisini duyurdu.

Yargı” dizisinin ödüllü senaristi Sema Ergenekon, televizyon dünyasında merakla beklenen yeni projesiyle gündemde. Uzun süredir “Köksüz” adlı dizinin senaryosu üzerinde çalışan Ergenekon, projede yer alan bazı temel unsurların başka bir yapım olan “Eşref Rüya”yla benzerlik göstermesi nedeniyle “Köksüz”den şimdilik vazgeçme kararı aldı. Detayları Birsen Altuntaş açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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