Kardeşlerim Dizisinin İki Yakışıklı Oyuncusu ATV’nin Yeni Dizisinde Buluşuyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
ATV ekranları için hazırlıkları devam eden “Gözleri Kara Deniz” dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Diziye bir zamanların sevilen dizisi Kardeşlerim'den iki oyuncu transfer oldu. Haberi Birsen Altuntaş açıkladı.
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Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolleri paylaştığı dizi daha şimdiden merak uyandırdı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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