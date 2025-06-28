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Kardeşlerim Dizisinin İki Yakışıklı Oyuncusu ATV’nin Yeni Dizisinde Buluşuyor!

Kardeşlerim Dizisinin İki Yakışıklı Oyuncusu ATV’nin Yeni Dizisinde Buluşuyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.06.2025 - 09:22

ATV ekranları için hazırlıkları devam eden “Gözleri Kara Deniz” dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Diziye bir zamanların sevilen dizisi Kardeşlerim'den iki oyuncu transfer oldu. Haberi Birsen Altuntaş açıkladı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolleri paylaştığı dizi daha şimdiden merak uyandırdı.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolleri paylaştığı dizi daha şimdiden merak uyandırdı.

Sarı'nın diziye dahil olmasının ardından bir güzel haber daha geldi. Bir dönemin sevilen dizisi Kardeşlerim'i izlediyseniz bu habere en çok siz sevineceksiniz.

Çünkü Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Azil karakterinin “ortağım” dediği süt annesinin oğlu tanıdık bir isim oldu.

Çünkü Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Azil karakterinin “ortağım” dediği süt annesinin oğlu tanıdık bir isim oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Kardeşlerim” dizisinden tanıdığımız Eren Ören diziye resmen dahil oldu. Ve tahmin ettiğiniz üzere, Kardeşlerim'de birlikte oynadığı Sarı'nın 'ortağı' olacak. Siz diziyi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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