Halef Oyuncusunun Yeni Dizisinden Karadeniz Dizisindeki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.
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Düğünümüz Var dizisinde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
Kanal D’nin yeni sezon için hazırladığı, Süreç Film imzalı “Haysiyet” dizisi için afiş çekimi tamamlandı.
Kızılcık Şerbeti oyuncuları Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e rakip dizisi Sevdam Karadeniz'de ayrılıklar bitmiyor.
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Star TV'nin Düğünümüz Var dizisinin kadrosunda sona gelindi.
Show TV'nin yeni sezon dizisi "Eski Masal"ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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