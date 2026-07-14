article/comments
article/share
Haberler
TV
Halef Oyuncusunun Yeni Dizisinden Karadeniz Dizisindeki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Halef Oyuncusunun Yeni Dizisinden Karadeniz Dizisindeki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.07.2026 - 15:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

14 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yernde kadro şekillenmeye devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı yapımda, merak edilen Hanzade karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu.

Detaylar:

Düğünümüz Var dizisinde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Düğünümüz Var dizisinde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Yeni sezonda ekranlara gelmeye hazırlanan ve adının 'Tuzlu Kahve' olacağı konuşulan Düğünümüz Var dizisinde kadro genişlemeye devam ediyor. Okuma provası gerçekleştirilen yapıma son olarak genç kuşağın sevilen şarkıcılarından Melis Fis katıldı. Başarılı isim, dizide Aydınoğlu Ailesi'nin üyelerinden Seda karakterini canlandıracak.

Detaylar:

Kanal D’nin yeni sezon için hazırladığı, Süreç Film imzalı “Haysiyet” dizisi için afiş çekimi tamamlandı.

Kanal D’nin yeni sezon için hazırladığı, Süreç Film imzalı “Haysiyet” dizisi için afiş çekimi tamamlandı.

Kanal D’nin yeni sezon dizisi Haysiyet için geri sayım başladı. Süreç Film imzalı dizinin afiş çekiminden ilk kareler ortaya çıkarken, başroller Doğukan Güngör ve Merih Öztürk’ün uyumu şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti oyuncuları Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti oyuncuları Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın hazırlıkları devam ediyor. Kızılcık Şerbeti oyuncuları Zeynep Gür ve Melis Civelek'in kaleme alacağı Anne Yarısı dizisinin kadrosu tamamlanırken iddialı diziye ünlü oyuncu dahil oldu.

Detaylar:

NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e rakip dizisi Sevdam Karadeniz'de ayrılıklar bitmiyor.

NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e rakip dizisi Sevdam Karadeniz'de ayrılıklar bitmiyor.

TRT dizisi Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından NOW, Sevdam Karadeniz'i duyurmuştu. Sevdam Karadeniz, ilk önce başrol krizi yaşasa da yeni isimler kadroya dahil olmuştu. Şimdi de çekimler başlamadan diziye dahil olan oyunculardan biri daha ayrılık kararı aldı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin Düğünümüz Var dizisinin kadrosunda sona gelindi.

Star TV'nin Düğünümüz Var dizisinin kadrosunda sona gelindi.

Star TV'nin iddialı dizisi Düğünümüz Var için hazırlıklar devam ediyor. Eda Ece, Şevval Sam, Binnur Kaya, Sarp Apak gibi isimlerin dahil olduğu Düğünümüz Var dizisine Kızılcık Şerbeti'nden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan usta oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

Detaylar:

Show TV'nin yeni sezon dizisi "Eski Masal"ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Show TV'nin yeni sezon dizisi "Eski Masal"ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde pek çok ayrılık yaşanmıştı. Yeni yayın dönemine doğru oyuncuların dahil olduğu projeler belli olurken bir haber de Halef dizisinden geldi. Birsen Altuntaş, Halef dizisinde rol alan ve sezon finalinde diziye veda eden oyuncunun Show TV'nin yeni dizisi 'Eski Masal'ın kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın