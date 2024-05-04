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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 03.05.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Geçtiğimiz ay çok sevilen, en çok satanlar listesinde başı çeken ürünleri aşağıdaki içerikte bir arada bulabilirsiniz: Philips dikey süpürge, Cecotec sıcak hava fritözü, Remington Keratin Saç Düzleştirici, Stanley termos ve çok daha fazlası.
Haftanın en çok satanlarından devam edelim... Geçen hafta Stanley termos, ana kucağı, Philips tıraş makinesi, kablosuz dik süpürge gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
Her dönem kendisinden övgüyle söz ettiren Versace Eros parfüm de bu hafta indirimdeydi.. Aşağıdaki içerikte koku profilini, kullanıcı yorumlarını detaylı olarak bulabilirsiniz.
Yazlık kombininize enerji getirecek, indirimli fiyatları ile kaçırılmayacak Mango'nun birbirinden trend 14 parçasını aşağıdaki içerikte derledik.
2 Mayıs 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Michael Kors marka çantalar, Rosefield saatler ve birbirinden güzel niche parfümler bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında iPhone 15, Microsoft XBOX Series S, Oral B ürünleri var.
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Temizlikte pratiklik sağlayan, inatçı lekeleri çıkarmada harikalar yaratan Karcher Buharlı Temizlik Makinesi, 4 Mayıs 2024 tarihli Şok Aktüel kataloğunun göze çarpan ürünlerinden biriydi. Aşağıdaki içerikte tüm katalogu bulabilirsiniz.
L'Oreal Güzellik Festivali boyunca, herkesin favorisi olmuş birçok ürün kaçırılmayacak indirimlerle sizi bekliyor! NYX, L'Oreal, CeraVe, Elseve gibi markaların en sevilen ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
3 Mayıs 2024 tarihli BİM Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler Fakir marka küçük ev aletleri ve Heifer dikey süpürgeydi. BİM Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
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