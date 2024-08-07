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Hadise'nin Sesini Birebir Taklit Eden Hayranı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hadise'nin Sesini Birebir Taklit Eden Hayranı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 11:53

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Pop müziğin ünlü isimlerinden Hadise'nin sesini taklit eden hayranı sosyal medyada gündem oldu. Hadise'nin O Ses Türkiye yorumunu taklit eden genç kadının performansına övgü yağdı. 

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Pop müziğin gündemden düşmeyen kraliçesi Hadise'yi taklit eden hayranının ses benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Pop müziğin gündemden düşmeyen kraliçesi Hadise'yi taklit eden hayranının ses benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Hadise'nin O Ses Türkiye'de yarışmacılarla yaptığı konuşmaları taklit eden genç kadının yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.

Hadise'nin O Ses Türkiye'de yarışmacılarla yaptığı konuşmaları taklit eden genç kadının yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.

İşte o görüntüler; 📹

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