Hadise'nin Sesini Birebir Taklit Eden Hayranı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pop müziğin ünlü isimlerinden Hadise'nin sesini taklit eden hayranı sosyal medyada gündem oldu. Hadise'nin O Ses Türkiye yorumunu taklit eden genç kadının performansına övgü yağdı.
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Pop müziğin gündemden düşmeyen kraliçesi Hadise'yi taklit eden hayranının ses benzerliği sosyal medyada gündem oldu.
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Hadise'nin O Ses Türkiye'de yarışmacılarla yaptığı konuşmaları taklit eden genç kadının yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.
İşte o görüntüler; 📹
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