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Fatih Altaylı'dan CHP'li İsimleri Yok Sayan TRT'ye Sert Sözler

Fatih Altaylı'dan CHP'li İsimleri Yok Sayan TRT'ye Sert Sözler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.08.2024 - 11:11

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Filenin Sultanları Paris 2024'te Çin'i çeyrek finalde 3-2 ile geçti. Ancak yayıncı kuruluş TRT'nin tavrı pek çok kişiyi rahatsız etti. Bu isimlerden biri de Fatih Altaylı oldu.

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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Filenin Sultanları'nı takip etmek için Paris'teydi. Galibiyet coşkusu yaşayan siyasiler pek çok kez Fransız rejisi tarafından çekildi. Ancak TRT bu üç isimden bahsetmedi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Filenin Sultanları'nı takip etmek için Paris'teydi. Galibiyet coşkusu yaşayan siyasiler pek çok kez Fransız rejisi tarafından çekildi. Ancak TRT bu üç isimden bahsetmedi.

Fatih Altaylı da TRT'nin bu tavrını sert sözlerle eleştirdi.

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