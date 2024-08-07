Fatih Altaylı'dan CHP'li İsimleri Yok Sayan TRT'ye Sert Sözler

Filenin Sultanları Paris 2024'te Çin'i çeyrek finalde 3-2 ile geçti. Ancak yayıncı kuruluş TRT'nin tavrı pek çok kişiyi rahatsız etti. Bu isimlerden biri de Fatih Altaylı oldu.
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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Filenin Sultanları'nı takip etmek için Paris'teydi. Galibiyet coşkusu yaşayan siyasiler pek çok kez Fransız rejisi tarafından çekildi. Ancak TRT bu üç isimden bahsetmedi.
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Fatih Altaylı da TRT'nin bu tavrını sert sözlerle eleştirdi.
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