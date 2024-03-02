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Görünmezlik Büyüsü mü Yaptı? Peşine Düşen Silahlı Çeteden Basit Bir Şekilde Kurtulan Adam Viral Oldu!

Görünmezlik Büyüsü mü Yaptı? Peşine Düşen Silahlı Çeteden Basit Bir Şekilde Kurtulan Adam Viral Oldu!

Sosyal Medya Silahlı Saldırı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 12:27

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, o görüntülerde bir adamın peşine düşen çeteden saklandığı anlar görülüyor.

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Peşine düşen silahlı çeteden kurtulmak isteyen adam, köşeyi dönünde üzerini çıkarıp bir şeyler yapıyor ve yere yatıyor. Peşinden gelen 10 kadar çete üyesi ise yerde yatan adamı fark etmiyor.

Peşine düşen silahlı çeteden kurtulmak isteyen adam, köşeyi dönünde üzerini çıkarıp bir şeyler yapıyor ve yere yatıyor. Peşinden gelen 10 kadar çete üyesi ise yerde yatan adamı fark etmiyor.

Sosyal medyada viral olan görüntüler için birçok kişi, 'Büyü yaptı' yorumunda bulunurken, bazıları ise 'Evsiz taklidi yaptığı için kurtuldu' dedi.

Sosyal medyada viral olan görüntüler için birçok kişi, 'Büyü yaptı' yorumunda bulunurken, bazıları ise 'Evsiz taklidi yaptığı için kurtuldu' dedi.

İşte viral olan o görüntüler: 👇

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