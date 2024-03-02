Görgü Kurallarına Göre Doğum Günü Mumunu Nasıl Üflemeniz Gerektiğini Biliyor muydunuz?

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gunestulga/vi...
Görgü kuralları, toplum içerisinde bireylerin birbirleriyle uyumlu ve saygılı bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan, genellikle yazılı olmayan kurallardır. Bu kurallar, kişilerin sosyal etkileşimlerinde neyin kabul edilebilir olduğunu ve neyin kabul edilemez olduğunu belirler. Fakat bu kurallar çoğunluka görmezden geliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyada görgü kurallarını anlattığı videolar çeken Güneş Tulga, doğum günlerinde pasta mumunun nasıl üflenmesi gerektiğini gösterdi.
Nefes ile birlikte birçok hastalığın yayılabildiğini her birimizin çok iyi bildiği bu dönemde video çok mantıklı gelse de gereksiz bulanlar da oldu.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda