Görgü Kurallarına Göre Doğum Günü Mumunu Nasıl Üflemeniz Gerektiğini Biliyor muydunuz?

Görgü kuralları, toplum içerisinde bireylerin birbirleriyle uyumlu ve saygılı bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan, genellikle yazılı olmayan kurallardır. Bu kurallar, kişilerin sosyal etkileşimlerinde neyin kabul edilebilir olduğunu ve neyin kabul edilemez olduğunu belirler. Fakat bu kurallar çoğunluka görmezden geliniyor.