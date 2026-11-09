Kanalizasyon Suyundan İçme Suyu Üretecekler: Hedef Günde 100 Milyon Litre

Cape Town, 2018'de kayıtlara geçen en kötü kuraklıkta şebeke suyunun kesileceği Sıfır Gün'ü kıl payı atlattı. O gün gelseydi kentin büyük bölümünde musluklar kapanacak, herkes su için sıraya girecekti. İklim uzmanları kuraklıkların artık daha sık ve daha uzun süreli yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Belediye bu yüzden deniz suyu arıtma, yer altı suyu ve suyu çok tüketen istilacı bitkilerin temizlenmesi gibi yöntemleri de içeren Yeni Su Programı'nı yürütüyor. Program, 2030'dan kısa süre sonra kentin su arzına günde 300 milyon litre eklemeyi amaçlıyor.