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Kanalizasyon Suyundan İçme Suyu Üretecekler: Hedef Günde 100 Milyon Litre

Kanalizasyon Suyundan İçme Suyu Üretecekler: Hedef Günde 100 Milyon Litre

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 11:36
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Güney Afrika'nın Cape Town kenti, arıtılmış atık suyu içme suyuna dönüştürecek bir tesis kurmaya hazırlanıyor. Faure Yeni Su Projesi'nin ilk suyu 2030-2031 mali yılında şebekeye vermesi hedefleniyor.

İşte detaylar...

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Arıtılmış atık su, çok aşamalı ileri arıtmadan geçirilerek içme suyu kalitesine getirilecek.

Arıtılmış atık su, çok aşamalı ileri arıtmadan geçirilerek içme suyu kalitesine getirilecek.

Proje, yenilenen Zandvliet atık su arıtma tesisinden çıkan, zaten arıtılmış suyu kullanacak. Bu su, birkaç kilometre kuzeydeki Faure arıtma tesisinde kurulacak ileri arıtma tesisine borularla taşınacak. Süreçte ozonlama, biyolojik aktif karbon ve granül aktif karbon filtrasyonu, ultrafiltrasyon ile ultraviyole ışıkla ileri oksidasyon yer alacak.

Her aşama çevrim içi izleme sistemleri ve tesisteki laboratuvarla denetlenecek. Numuneler düzenli olarak bağımsız laboratuvarlara da gönderilip küresel içme suyu standartlarına göre test edilecek.

Elde edilen su, barajlardan gelen suyla karıştırılıp bir kez daha arıtılacak.

Elde edilen su, barajlardan gelen suyla karıştırılıp bir kez daha arıtılacak.

Geri kazanılan su, şebekeye verilen suyun en fazla yüzde 20'sini oluşturacak. Karışım klasik yöntemlerle yeniden arıtıldıktan sonra kentin büyük bölümüne dağıtılabilecek.

Belediye, projeyle günde 70 ila 100 milyon litre içme suyu elde etmeyi hedefliyor. Yöntem maliyet açısından da avantajlı: Su yeniden kullanımının, deniz suyu arıtmanın yaklaşık yüzde 60'ı kadar bir maliyete sahip olduğu tahmin ediliyor.

Kentin aklında hâlâ 2018'deki büyük kuraklık ve Sıfır Gün var.

Kentin aklında hâlâ 2018'deki büyük kuraklık ve Sıfır Gün var.

Cape Town, 2018'de kayıtlara geçen en kötü kuraklıkta şebeke suyunun kesileceği Sıfır Gün'ü kıl payı atlattı. O gün gelseydi kentin büyük bölümünde musluklar kapanacak, herkes su için sıraya girecekti. İklim uzmanları kuraklıkların artık daha sık ve daha uzun süreli yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Belediye bu yüzden deniz suyu arıtma, yer altı suyu ve suyu çok tüketen istilacı bitkilerin temizlenmesi gibi yöntemleri de içeren Yeni Su Programı'nı yürütüyor. Program, 2030'dan kısa süre sonra kentin su arzına günde 300 milyon litre eklemeyi amaçlıyor.

Proje kamu-özel iş birliğiyle yapılacak, altyapı belediyenin elinde kalacak.

Proje kamu-özel iş birliğiyle yapılacak, altyapı belediyenin elinde kalacak.

Belediye meclisi, projenin kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirilmesine ilke olarak onay verdi. Özel ortak tesisi tasarlayıp inşa edecek, finanse edecek ve belirli bir süre işletecek. Belediye ise yalnızca performans standartları karşılanırsa ödeme yapacak.

İhale iki aşamalı olacak. Şirketlerin teknik yeterliliğini ölçecek ilk aşamanın 2026'nın ikinci yarısında duyurulması, ayrıntılı tekliflerin istendiği ikinci aşamanın ise 2027'nin ikinci yarısında yapılması planlanıyor. Atık suyu içme suyuna dönüştürme yöntemi bugün ABD, Avustralya ve Singapur'da, Namibya'nın başkenti Windhoek'te ise 50 yılı aşkın süredir kullanılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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