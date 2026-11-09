Kanalizasyon Suyundan İçme Suyu Üretecekler: Hedef Günde 100 Milyon Litre
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Arıtılmış atık su, çok aşamalı ileri arıtmadan geçirilerek içme suyu kalitesine getirilecek.
Elde edilen su, barajlardan gelen suyla karıştırılıp bir kez daha arıtılacak.
Kentin aklında hâlâ 2018'deki büyük kuraklık ve Sıfır Gün var.
Proje kamu-özel iş birliğiyle yapılacak, altyapı belediyenin elinde kalacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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