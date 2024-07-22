Görenler Kahkahaya Boğuldu: Hedefi Şaşıran Pehlivan Rakibi Yerine Vatandaşı Yere Serdi!

Bolu'da düzenlenen güreş etkinliğinde hedefini şaşıran pehlivan bir vatandaşı yere serdi. Yanlış kişiyi yere seren pehlivan ve vatandaş arasında yaşananlar çevredeki vatandaşları da güldürdü.
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Bolu'da düzenlenen bir güreş etkinliğinde güreşen iki pehlivan seyircilerin arasına daldı. Yere düştükten sonra hedefini şaşıran bir pehlivan vatandaşı yere serdi.
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Yere düşen vatandaş ve çevredekiler o anlarda kahkahalarına hakim olamadı. Yaşanan keyifli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹
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ne izledim ben şimdi lik bi şey
şu mobilde koyduğunuz videolara bi tam ekran simgesi koyuverin artk kardeşim ya çok mu zor