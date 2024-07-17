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Giresun'da Bir Vatandaş Rüyasında Atatürk'ün Tayyip Erdoğan'ı Övdüğünü Söyledi: "Tayyip Ne Büyük Adam"

Giresun'da Bir Vatandaş Rüyasında Atatürk'ün Tayyip Erdoğan'ı Övdüğünü Söyledi: "Tayyip Ne Büyük Adam"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 22:57

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Sokak röportajları, toplumun genel eğilimlerini ve düşüncelerini anlamak adına büyük bir öneme sahip. Bu röportajlar, halkın içinden doğan sesleri, düşünceleri ve hisleri aktarırken, aynı zamanda toplumun genel görüşünü ve ruh halini de yansıtıyor. Fakat sokak röportajlarında birbirinden ilginç düşünceler paylaşılabiliyor yada ilginç anlar da yaşanabiliyor.

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Giresun'da bir vatandaş rüyasında Atatürk'ü gördüğünü ve Atatürk'ün kendisine "Tayyip ne büyük adam" dediğini söyledi.

Giresun'da bir vatandaş rüyasında Atatürk'ü gördüğünü ve Atatürk'ün kendisine "Tayyip ne büyük adam" dediğini söyledi.

Ayrıca Atatürk'ün, Erdoğan kadar uzun süre başkanlık yapamadığını söyleyen vatandaşın o sözleri viral oldu.

Ayrıca Atatürk'ün, Erdoğan kadar uzun süre başkanlık yapamadığını söyleyen vatandaşın o sözleri viral oldu.

İşte o röportaj;

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