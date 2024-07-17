Giresun'da Bir Vatandaş Rüyasında Atatürk'ün Tayyip Erdoğan'ı Övdüğünü Söyledi: "Tayyip Ne Büyük Adam"

Sokak röportajları, toplumun genel eğilimlerini ve düşüncelerini anlamak adına büyük bir öneme sahip. Bu röportajlar, halkın içinden doğan sesleri, düşünceleri ve hisleri aktarırken, aynı zamanda toplumun genel görüşünü ve ruh halini de yansıtıyor. Fakat sokak röportajlarında birbirinden ilginç düşünceler paylaşılabiliyor yada ilginç anlar da yaşanabiliyor.