Gereksiz Ama Akılda Kalan 25 Bilgi: Kedi İdrarı Mor Işıkta Parlıyor, Kurbağalar Midesini Ağzından Çıkarıyor

Kuruyan idrar lekeleri normal ışıkta çoğu zaman görünmez. Ama mor ötesi (UV) lamba, yani kara ışık altında floresan bir parıltı veriyor. Bunun sorumlusu olarak idrardaki fosfor içeren bileşikler gösteriliyor. Kedi sahipleri de evin köşesindeki kokunun kaynağını bulmak için bu yöntemi sık sık kullanıyor.

Yöntem yalnızca kedilere özgü değil. Köpek ve insan idrarı, bazı vücut sıvıları ve temizlik ürünü kalıntıları da aynı lambanın altında ışıldayabiliyor. Yani parlayan her leke kedi idrarı çıkmayabilir; yine de eski lekeleri bulmanın en pratik yolu hâlâ bu.