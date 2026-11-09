Gereksiz Ama Akılda Kalan 25 Bilgi: Kedi İdrarı Mor Işıkta Parlıyor, Kurbağalar Midesini Ağzından Çıkarıyor
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Göz küremiz büyümesini büyük oranda bebeklikte tamamlıyor, burnumuz ve kulaklarımız ise ömür boyu değişmeye devam ediyor.
Kedi idrarı karanlıkta mor ışık tutulduğunda neon gibi parlıyor.
Çiftliklerde gördüğümüz hayvanların neredeyse tamamı binlerce yıl önce evcilleştirildi, sonradan listeye girenler çok az.
Bebeklerin diz kapağı doğumda kemik değil kıkırdak yapısında, kemikleşme 2 ile 6 yaş arasında başlıyor.
1666'daki Büyük Londra Yangını şehrin büyük bölümünü yok etti ama resmi kayıtlara yalnızca altı ölüm geçti.
116 yaşını görmek milyarlarca insanda bir yaşanan istisna, belgelenmiş en uzun ömür ise 122 yıl.
Kurbağalar kustuğunda midelerini ağızdan dışarı çıkarıyor, ön ayaklarıyla temizleyip geri yutuyor.
Devekuşunun gözü, beyninden daha büyük.
Kuşlar yutkunurken yerçekiminden yararlanıyor, ağırlıksız ortam yemek yemelerini ve su içmelerini zorlaştırıyor.
Paraguay'da kan bağışçısı iki kişinin düello yapabildiği söylenir, ülke hukukunda böyle bir kural bulunmuyor.
111.111.111 sayısını kendisiyle çarptığınızda 1'den 9'a çıkıp tekrar 1'e inen bir rakam dizisi elde ediyorsunuz.
Fermuarların üzerindeki YKK harfleri, Japon şirketi Yoshida Kogyo Kabushikigaisha'nın adının kısaltması.
-40 derecede Celsius ve Fahrenheit ölçekleri aynı değeri gösteriyor.
Palmiye altındaki düşen hindistan cevizi uyarıları abartı değil, köpek balıkları ise yılda genellikle on kişinin altında can alıyor.
Antarktika ve Grönland'da karınca yaşamıyor, İzlanda'da da yerli karınca türü yok.
Bazı rujların parlaklığı balık pullarından elde edilen bir pigmentten geliyor.
Las Vegas kumarhanelerinin oyun salonlarında saat bulmak zor, amaç oyuncunun zaman kavramını kaybetmesi.
Michael Jordan'ın Nike geliri, 1990'larda Asya'daki fabrika işçilerinin ücretleriyle kıyaslanıp büyük tartışma yarattı.
Birçok araba kornası, alçak tonuyla fa notasına yakın bir sesle ötüyor.
Barbie'nin tam adı Barbara Millicent Roberts.
Midemiz koruyucu mukus tabakasını sürekli yeniliyor, yoksa mide asidi kendi dokumuzu sindirmeye başlar.
Guinness Dünya Rekorları, memeliler arasında en uzun orgazmı yaşayan hayvan olarak domuzu gösteriyor.
Monopoly'nin oyun parası, nominal değer olarak milyarlarca doları bulacak miktarlarda basılıyor.
Vücudumuzdaki 206 kemiğin 52'si, yani yaklaşık dörtte biri, iki ayağımızda yer alıyor.
Votka, Çarlık Rusya'sında ve Sovyetler'de devlet bütçesinin en büyük gelir kalemlerinden biri oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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