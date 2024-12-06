Gerçek Fakirler Anlamaz: Dilan Polat'ın "Herkesi Zengin Ettim Kendimi Fakir" Diye Anlattığı Garibanlık Anısı

Yasadışı bahis ve kara para aklamasıyla bir süre hapis yatan Dilan ve Engin Polat, geçtiğimiz aylarda tahliye oldu bilginiz üzere. Dilan Polat'ın, hayatının tüm detaylarını sosyal medyada paylaşıyor olması başlarını yakan en önemli sebeplerden biri olmuştu. Bu sebeple başta Engin Polat olmak üzere, tüm aile Dilan Polat'a sosyal medyayı yasaklamıştı. Fakat Dilan Polat bu yasağa pek uymadı. Fakat önceden zenginliğini kanıtlamaya çalışan Dilan Polat artık insanları fakir olduğuna inandırmaya çalışıyor.