Gerçek Fakirler Anlamaz: Dilan Polat'ın "Herkesi Zengin Ettim Kendimi Fakir" Diye Anlattığı Garibanlık Anısı

Yasadışı bahis ve kara para aklamasıyla bir süre hapis yatan Dilan ve Engin Polat, geçtiğimiz aylarda tahliye oldu bilginiz üzere. Dilan Polat'ın, hayatının tüm detaylarını sosyal medyada paylaşıyor olması başlarını yakan en önemli sebeplerden biri olmuştu. Bu sebeple başta Engin Polat olmak üzere, tüm aile Dilan Polat'a sosyal medyayı yasaklamıştı. Fakat Dilan Polat bu yasağa pek uymadı. Fakat önceden zenginliğini kanıtlamaya çalışan Dilan Polat artık insanları fakir olduğuna inandırmaya çalışıyor.
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Dilan Polat, arabası olmadığı için avukatına kahve içmeye bile gidemediğini 'fakirleşme' hikayesi olarak anlattı.
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Tek ulaşım aracının araba olduğunu düşünen Dilan Polat'ın fakirlik anlayışı, gerçek fakirlerin beynini yaktı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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