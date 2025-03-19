Geçen Hafta Grev Yapan Şişli Belediyesi İşçilerinden İmamoğlu'na Destek Protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul'un farklı bölgelerinde halk sokağa dökülerek protestolara başladı. Öğrencilerin protestolarında ise tatsız olaylar yaşandı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına isyan eden bir grup da Şişli Belediyesi'nin çalışanları oldu.
Geçtiğimiz hafta maaşları yüzünden grev kararı alan işçiler, bu hafta İmamoğlu için protestodaydı.
Kaynak: Oda TV
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"Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" dediler.
Geçtiğimiz günlerde grev kararı almışlardı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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