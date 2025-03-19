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Geçen Hafta Grev Yapan Şişli Belediyesi İşçilerinden İmamoğlu'na Destek Protestosu

Geçen Hafta Grev Yapan Şişli Belediyesi İşçilerinden İmamoğlu'na Destek Protestosu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 18:54

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul'un farklı bölgelerinde halk sokağa dökülerek protestolara başladı. Öğrencilerin protestolarında ise tatsız olaylar yaşandı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına isyan eden bir grup da Şişli Belediyesi'nin çalışanları oldu. 

Geçtiğimiz hafta maaşları yüzünden grev kararı alan işçiler, bu hafta İmamoğlu için protestodaydı.

Kaynak: Oda TV

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" dediler.

"Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" dediler.

Şişli Belediyesi'nin çalışanları, sabah saatlerinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla protesto gerçekleştirdi. Protestoda 'Ya hep beraber, ya hiçbirimiz' ve 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları atıldı.

Geçtiğimiz günlerde grev kararı almışlardı.

Geçtiğimiz günlerde grev kararı almışlardı.

Şişli Belediyesi'nin çalışanları, geçtiğimiz günlerde maaşlarını düzgün alamadıklarını belirterek toplu grev kararı almışlardı. İlçe merkezinde bulunan belediye önünde toplanan belediye çalışanları, önce bir yürüyüş düzenlemiş ardından da bir basın açıklamasında bulunmuşlardı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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