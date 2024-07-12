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Gazeteci Kadri Gürsel'in Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı Ayrılığıyla İlgili Yaptığı Yorum Dikkat Çekti

Gazeteci Kadri Gürsel'in Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı Ayrılığıyla İlgili Yaptığı Yorum Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 23:40

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Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'dan geçtiğimiz haftalarda 13 yıllık evliliklerini bitirdi. Boşanmalarının ardından Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü açıklamıştı.

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Gazeteci Kadri Yüksel, katıldığı bir yayında bu ayrılığı ve ardından yaşananları yorumladı.

Gazeteci Kadri Yüksel, katıldığı bir yayında bu ayrılığı ve ardından yaşananları yorumladı.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye'de kadına karşı şiddetin normalleşmesi ve sıradanlaşması ile sonuçlanan bir rejim değişikliğinin yollarını beraber döşediler." diyen Yüksel, Alçı'nın bu düzenin mağduru olduğunu söyledi.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye'de kadına karşı şiddetin normalleşmesi ve sıradanlaşması ile sonuçlanan bir rejim değişikliğinin yollarını beraber döşediler." diyen Yüksel, Alçı'nın bu düzenin mağduru olduğunu söyledi.

İşte o sözler;

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