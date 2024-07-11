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Melih Demiral Meselesi Hakkında Yorumu Sorulan İlber Ortaylı Bozkurt İşaretinin Tarihini Anlattı

Melih Demiral Meselesi Hakkında Yorumu Sorulan İlber Ortaylı Bozkurt İşaretinin Tarihini Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 13:44 Son Güncelleme: 11.07.2024 - 13:45

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Geçtiğimiz hafta veda ettiğimiz EURO 2024 macerasına damga vuran olaylardan biri elbette Merih Demral'ın, Bozkurt işareti yapmasının ardından aldığı 2 maç ceza oldu. Bu kadar ülkemizde de büyük tartışmalara sebep olurken, ülke ikiye bölündü.

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Bu soru, Prof.Dr. İlber Ortaylı'ya da soruldu ve Ortaylı Bozkurt işaretinin tarihçesini anlattı.

Bu soru, Prof.Dr. İlber Ortaylı'ya da soruldu ve Ortaylı Bozkurt işaretinin tarihçesini anlattı.

Bir siyasi parti ile özdeşleştirilmesini doğru bulmayan Ortaylı, Bozkurt işaretinin nereden geldiğini ve Türklerin neden sembol olarak seçtiğini anlattı.

Bir siyasi parti ile özdeşleştirilmesini doğru bulmayan Ortaylı, Bozkurt işaretinin nereden geldiğini ve Türklerin neden sembol olarak seçtiğini anlattı.

İşte o açıklama;

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