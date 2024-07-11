Melih Demiral Meselesi Hakkında Yorumu Sorulan İlber Ortaylı Bozkurt İşaretinin Tarihini Anlattı

Geçtiğimiz hafta veda ettiğimiz EURO 2024 macerasına damga vuran olaylardan biri elbette Merih Demral'ın, Bozkurt işareti yapmasının ardından aldığı 2 maç ceza oldu. Bu kadar ülkemizde de büyük tartışmalara sebep olurken, ülke ikiye bölündü.