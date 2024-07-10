Yapay Zekadan İlber Ortaylı'ya Bir Soru Sorması İstendi Ortaylı Soruyu Beğenmedi:“Yapay Zekayla Muhatap Olmam"

Yapay Zeka teknolojisi günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Bilgisayar programlarından cep telefonlarına, ev aletlerinden otomobillere, hatta alışveriş alışkanlıklarımızdan eğitim sistemimize kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bu teknoloji oldukça yaratıcı biçimlerde de kullanılabiliyor.
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KAFA TV isimli kanalda yayınlanan "Cahille Sohbeti Kestim" isimli programda Yapay Zeka'dan İlber Ortaylı'ya bir soru sorması istendi.
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Ortaylı, yapay zekanın sorusunu yetersiz bulunca ortaya gülümseten görüntüler çıktı.
İşte o video;
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