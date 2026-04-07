Futbol Kulüplerinden Efsane Teknik Direktör Lucescu İçin Başsağlığı Mesajları

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2026 - 22:12

Uzun kariyerine sığdırdığı İtalya, Romanya, Ukrayna yıllarının yanında Türkiye'de de Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran ve Galatasaray'da Süper Kupa ve şampiyonluk, Beşiktaş'ta ise 100. yıl şampiyonluğuna imza atan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efsane futbol insanını kulüpler de resmi hesaplarından andı.

Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Mircea Lucescu’nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir; ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz.

Galatasaray

Beşiktaş

Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Mircea Lucescu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu.

Beşiktaş

Kulübümüzün 100. kuruluş yıl dönümünde kazandığımız şampiyonlukta takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, beyefendi kişiliğiyle başta taraftarlarımızın olmak üzere futbolseverlerin gönlünde önemli bir yere sahip olan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Son olarak Romanya milli takımı teknik direktörü unvanıyla şampiyonluk kazandığı mabedimizde ağırladığımız Mircea Lucescu’yu her daim saygıyla hatırlayacağız.

Fenerbahçe

Başsağlığı dileriz

Ülkemizde A Milli Futbol Takımımızda, Beşiktaş ve Galatasaray’da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Mircea Lucescu’nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.

Trabzonspor

Bir dönem A Millî Futbol Takımımızın da Teknik Direktörlüğünü yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Lucescu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

Göztepe

2017-2019 yılları arasında A Milli Takımımızda teknik direktörlük görevinde bulunmuş Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Lucescu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

Samsunspor

“Türk Milli Takımı eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
