Mircea Lucescu'nun Romanya ile Türkiye'ye Karşı İlk Maçı Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
Ülkemizde de Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'ı çalıştıran Romanya'nın 81 yaşındaki teknik direktörü Mircea Lucescu futbol tarihinde en uzun ve kesintisiz teknik direktörlük kariyerlerinden birinin sahibi. Geçtiğimiz gün Dünya Kupası Play Off turunda Türkiye'yle karşılaşan Rumen teknik direktörün teknik direktörlükteki Türkiye'ye karşı ilk maçının 1983 yılında olduğu ortaya çıktı. 43 yıl önce oynanan maçta Türkiye Milli Takımı'nda Şenol Güneş, Fatih Terim gibi isimler futbolcu olarak yer alıyordu.

Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlüğe soyunan Mircea Lucescu 1981 yılında Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmaya başladı.

Türkiye ile de teknik direktör olarak 1983 yılında karşılaştı. Futbol tarihinin en uzun kariyerlerinden birine sahip olan deneyimli hocanın Türkiye ile karşılaştığı maçtaki milli takım kadrosu ise dikkat çekti.

1983 yılında oynanan maçta Şenol Güneş, Fatih Terim gibi günümüzde aktif olarak takım çalıştırmayan isimler yer alıyor.

Ayrıca Metin Tekin ve Selçuk Yula gibi isimler de o dönem milli takım forması giyiyordu. 1984 Avrupa Şampiyonası'na hazırlık için Türkiye ile karşılaşan Romanya o maçta 1-1 berabere kalmıştı. Maç Ali Sami Yen'de gündüz saatlerinde oynanmıştı.

Bu upuzun kariyer sosyal medyada şöyle dile getirildi.

İlginizi çekebilir;

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
