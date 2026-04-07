Efsane Teknik Direktör Mircea Lucescu Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2026 - 21:11

Romanya’nın efsane teknik direktörü Mircea Lucescu’nun hayatını kaybettiği açıklandı. Lucescu, ülkemizde A Mill Takım, Galatasaray ve Beşiktaş’ı da çalıştırmıştı.

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkemizde A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray’ı çalıştıran Mircea Lucescu, son olarak Romanya Millî Takımı’nı çalıştırmış ve Türkiye’nin Dünya Kupası yolunda oynadığı play-off maçlarında görev almıştı.

Lucescu, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
