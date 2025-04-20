Fenerbahçe - Kayserispor Karşılaşmasında 23 Nisan Sürprizi: İlk 11 Anonsunu Çocuk Taraftar Yaptı!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor’u ağırlarken, maç öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel anlamlı bir an yaşandı. Kadıköy’de tribünler bayram coşkusuyla dolarken, sarı-lacivertli takımın ilk 11’i bu kez minik bir taraftar tarafından anons edildi.
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İşte o anlar👇📹
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Daha önce de sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan minik kanarya Mert Efe, bu kez mikrofonun başına geçerek Fenerbahçe’nin oyuncularını tek tek anons etti.
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