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Fenerbahçe - Kayserispor Karşılaşmasında 23 Nisan Sürprizi: İlk 11 Anonsunu Çocuk Taraftar Yaptı!

Fenerbahçe - Kayserispor Karşılaşmasında 23 Nisan Sürprizi: İlk 11 Anonsunu Çocuk Taraftar Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 22:14

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor’u ağırlarken, maç öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel anlamlı bir an yaşandı. Kadıköy’de tribünler bayram coşkusuyla dolarken, sarı-lacivertli takımın ilk 11’i bu kez minik bir taraftar tarafından anons edildi.

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İşte o anlar👇📹

Daha önce de sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan minik kanarya Mert Efe, bu kez mikrofonun başına geçerek Fenerbahçe’nin oyuncularını tek tek anons etti.

Daha önce de sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan minik kanarya Mert Efe, bu kez mikrofonun başına geçerek Fenerbahçe’nin oyuncularını tek tek anons etti.

Taraftarlardan büyük alkış alan Mert Efe, stadyumda coşkulu anlar yaşattı. Sempatik tavırları ve heyecanı ile dikkat çeken küçük taraftar, Fenerbahçeliler tarafından sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, yüzlerde gülümseme bıraktı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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