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Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Konuk Olan Acun Ilıcalı'dan Şaşırtan Açıkalamalar!

Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Konuk Olan Acun Ilıcalı'dan Şaşırtan Açıkalamalar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 13:34
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Muhabirlikten başlayarak Türkiye’nin en başarılı televizyoncularından birine dönüşen Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Bugün risk almaktan korkmayan yapısının ardında genç yaşta karşılaştığı ağır sınavların bulunduğunu anlatan Ilıcalı, anne ve babasını kaybettiği kazadan iflas ettiği döneme kadar pek çok konuya değindi. Henüz 24 yaşındayken geçirdiği motosiklet kazasında yakın arkadaşını kaybettiğini de hatırlatan ünlü televizyoncu, 25 yaşına kadarki hayatını “korku filmi gibi” sözleriyle tarif etti. Fenerbahçe’ye bağlılığından olası başkanlık planlarına kadar merak edilen soruları da yanıtlayan Ilıcalı, başarıya giden yolda benimsediği hayat felsefesini açıkladı. Gelin, Acun Ilıcalı’nın geçmişine, risk alma cesaretine ve Fenerbahçe hakkında yaptığı dikkat çeken açıklamalara birlikte bakalım.

Kaynak: YouTube/ Fatih Altaylı

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=ctc9g...
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Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımcılarından biri olan Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu.

Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımcılarından biri olan Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu.

Televizyon kariyerinden yatırımlarına, Fenerbahçe yöneticiliğinden gelecek planlarına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, başarıya ulaşırken benimsediği hayat felsefesini de anlattı.

Muhabirlikten başlayarak Türkiye’nin en büyük medya patronlarından birine dönüşen Acun Ilıcalı, kariyeri boyunca aldığı kararların arkasında riskten korkmayan yapısının bulunduğunu söyledi. Maddi gücü hayatının merkezine yerleştirmediğini belirten Ilıcalı, parayı yeni başarılara ulaşmak için kullanılan bir araç olarak gördüğünü dile getirdi.

Hayatın sunduğu zevklerden vazgeçmek istemediğini ve sahip olduklarını kaybetme korkusuyla yaşamadığını söyleyen ünlü televizyoncu, bu yaklaşımın kendisine sıra dışı kararlar alma cesareti verdiğini ifade etti. Ancak kendi hikayesinin çok istisnai olduğunu da vurgulayarak gençlere aynı ölçüde risk almalarını önermedi.

Acun Ilıcalı’nın bugün maddi kayıp ve başarısızlık karşısında kolay kolay korkuya kapılmamasının arkasında, genç yaşlarında yaşadığı son derece ağır olaylar bulunuyor.

Henüz 21 yaşındayken annesi İlknur Ilıcalı ve babası Ergün Ilıcalı’yı Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında kaybeden ünlü televizyoncu, hayatının en büyük acılarından biriyle çok erken yaşta karşılaştı.

Bodrum’a doğru yola çıkan ailenin aracında Acun Ilıcalı’nın henüz 10 aylık olan kızı Banu Ilıcalı da bulunuyordu. Anne ve babasının hayatını kaybettiği kazadan küçük Banu’nun vücudundaki çok sayıda kırığa rağmen sağ kurtulması, yaşanan trajedinin içindeki en büyük teselli oldu.

Ailesini kaybetmesinin yarattığı ağır dönemde ilk evliliği de sona eren Ilıcalı, iş hayatında da büyük bir maddi kayıp yaşadı. Bağdat Caddesi’nde açtığı tekstil mağazasında işler istediği gibi gitmeyince 23 yaşında iflas etti ve bütün parasını kaybetti.

Bu olayın üzerinden çok geçmeden yeni bir trajediyle karşı karşıya kaldı. 24 yaşındayken geçirdiği motosiklet kazasında arkasında oturan yakın arkadaşı Arif Anıl hayatını kaybetti. Kazada sol kolu kırılan Ilıcalı da ciddi bir ameliyat geçirdi.

Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın programında 25 yaşına kadar yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Allah bana hayatımın ilk döneminde acıyı yaşattı. 25 yaşıma kadar olan bölüm korku filmine koyabileceğin kadar dramatik. Bir anda anne babasız kaldım, boşandım, 23 yaşında iflas ettim, beş parasız kaldım. 24 yaşında motosiklet kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Allah öyle bir dönem nasip etti ki iş hayatıma girdiğimden beri hiçbir yılım bir öncekinden daha kötü olmadı.”

Hayatının ilk döneminde yaşadığı büyük kayıpların kendisini maddi sorunlar karşısında daha dayanıklı hale getirdiğini anlatan Ilıcalı, sonraki yıllarda karşılaştığı iş risklerinin gözünü korkutmadığını belirtti. En ağır acılarla çok genç yaşta yüzleşmesi, başarısızlık ihtimaline rağmen yeniden başlayabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri oldu.

Programda Acun Ilıcalı’nın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de Fenerbahçe oldu.

Programda Acun Ilıcalı’nın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de Fenerbahçe oldu.

Kendisini “ağır Fenerbahçeli” olarak tanımlayan Ilıcalı, çocukluk yıllarında maç bileti bulabilmek için Kadıköy’de stadın önünde saatlerce beklediği günleri anlattı.

Fenerbahçe’de yöneticilik yaptığı dönemin kendisine önemli bir deneyim kazandırdığını söyleyen Ilıcalı, görevi boyunca kulübünün haklarını savunmaya çalıştığını belirtti. Galatasaray Kulübünü hedef almadığını özellikle vurgulayan ünlü televizyoncu, yalnızca Fenerbahçe hakkında açıklama yapan bazı yöneticilere cevap verdiğini ifade etti.

Gelecekte Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Ilıcalı, hayatının hiçbir döneminde yıllar sonrasına ilişkin kesin bir makam veya unvan hedefi koymadığını söyledi. Her zaman bir sonraki doğru adımı bulmaya çalıştığını belirten Ilıcalı, şartların gerektirmesi halinde Fenerbahçe için elinden gelen fedakarlığı yapabileceğini dile getirdi.

Kulübün gerçek gücünün yalnızca varlıklı isimlerden değil, tribünleri dolduran ve bütçesinden ayırdığı parayla takımına destek veren taraftarlardan geldiğini söyleyen Ilıcalı, “10 zengin Fenerbahçe’yi döndüremez” ifadelerini kullandı. Küçük gibi görünen bilet, forma ve üyelik gelirlerinin bir araya geldiğinde kulübün yüz milyonlarca euroluk ekonomik gücünü oluşturduğuna dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım döneminde yaşadığı loca anlaşmazlığından da söz etti.

Üç yıllık ücretini peşin ödediği locasının yönetim değişikliğinin ardından iptal edildiğini anlatan Ilıcalı, bu kararı yargıya taşıdığını ve mahkemenin kısa süre içinde locanın geri verilmesi yönünde karar aldığını belirtti. Yaşananlara rağmen dileğinin Fenerbahçe camiasının sakinlik içinde bir araya gelerek kulübün başarısına odaklanması olduğunu söyledi.

'Bunlar tabii ki üzücü şeyler. Mahkemeye başvurdum ben de. Mahkeme zaten hemen 15-20 günde karar verip, 'Böyle bir şey olamaz, loca verilecektir' diye karar verdi. Aziz Bey kendine yakışmayan bir tavır içerisinde. Hiç hoş değil Aziz Bey'in böyle yapışı. İnşallah bu konuda en azından başkanın sakinleşmesiyle takıma konsantre olur. Biz de başarıyı yakalarız. Fenerbahçe'nin başarısı benim için her şeyden önemli.'

Acun Ilıcalı eşi Çağla Ilıcalı hakkında da konuştu.

'Eşim Çağla bir gün uyandı, 'Ben paraşütle atlayacağım' dedi. O da biraz deli. Zevklerimiz ortak.'

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Acun Ilıcalı, programda ölümden ve maddi kayıptan korkmadığını açıkladı.

'Çok ciddi risk alabiliyorum. Bunun en önemli sebebi, ölümden ve maddi kayıptan korkmuyorum. Ben parayı hayatımda her zaman başarıya gitmem için bir yakıt olarak gördüm. Zenginler hız yapmaz abi. Sen hız yapan zengin mi gördün mesela? Motosiklete de binmez zengin. 'Aman, bir şey olmayayım. Parayı buldum' der. Bende öyle bir kavram yok.'

Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın alma hikayesini anlattı.

'Medyada iyi bir noktaya geldiğimde 'sıfırdan başlayayım, bu işin Acun Firarda'sına döneyim' dedim. Hull City düşme hattındaydı. Bütçe son derece düşüktü. Sahibi sağ olsun randevuyu staddaki locasından verdi. Baktım; şehirden mutluyum, mükemmel bir stad. Yanımdaki arkadaşıma 'Ben burayı alacağım abi' dedim ve aldım.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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