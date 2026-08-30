Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Konuk Olan Acun Ilıcalı'dan Şaşırtan Açıkalamalar!

Henüz 21 yaşındayken annesi İlknur Ilıcalı ve babası Ergün Ilıcalı’yı Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında kaybeden ünlü televizyoncu, hayatının en büyük acılarından biriyle çok erken yaşta karşılaştı.

Bodrum’a doğru yola çıkan ailenin aracında Acun Ilıcalı’nın henüz 10 aylık olan kızı Banu Ilıcalı da bulunuyordu. Anne ve babasının hayatını kaybettiği kazadan küçük Banu’nun vücudundaki çok sayıda kırığa rağmen sağ kurtulması, yaşanan trajedinin içindeki en büyük teselli oldu.

Ailesini kaybetmesinin yarattığı ağır dönemde ilk evliliği de sona eren Ilıcalı, iş hayatında da büyük bir maddi kayıp yaşadı. Bağdat Caddesi’nde açtığı tekstil mağazasında işler istediği gibi gitmeyince 23 yaşında iflas etti ve bütün parasını kaybetti.

Bu olayın üzerinden çok geçmeden yeni bir trajediyle karşı karşıya kaldı. 24 yaşındayken geçirdiği motosiklet kazasında arkasında oturan yakın arkadaşı Arif Anıl hayatını kaybetti. Kazada sol kolu kırılan Ilıcalı da ciddi bir ameliyat geçirdi.

Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın programında 25 yaşına kadar yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Allah bana hayatımın ilk döneminde acıyı yaşattı. 25 yaşıma kadar olan bölüm korku filmine koyabileceğin kadar dramatik. Bir anda anne babasız kaldım, boşandım, 23 yaşında iflas ettim, beş parasız kaldım. 24 yaşında motosiklet kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Allah öyle bir dönem nasip etti ki iş hayatıma girdiğimden beri hiçbir yılım bir öncekinden daha kötü olmadı.”

Hayatının ilk döneminde yaşadığı büyük kayıpların kendisini maddi sorunlar karşısında daha dayanıklı hale getirdiğini anlatan Ilıcalı, sonraki yıllarda karşılaştığı iş risklerinin gözünü korkutmadığını belirtti. En ağır acılarla çok genç yaşta yüzleşmesi, başarısızlık ihtimaline rağmen yeniden başlayabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri oldu.