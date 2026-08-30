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Onları Hepimiz Tanıyoruz: Konserlerdeki 10 İnsan Tipi

etiket Onları Hepimiz Tanıyoruz: Konserlerdeki 10 İnsan Tipi

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 14:01
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Konser alanı kocaman bir oyun alanı gibidir ve bu atmosferi renkli kılan asıl şey oradaki farklı insan profilleridir. Birbirinden farklı hayatlara sahip insanların bir araya geldiği konserlerde hangi tipler karşımıza çıkıyor?

Tanıdık gelecektir!

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1. Tüm repertuvarı ezberleyecek kadar şarkıları hafızalarında tutanlar.

Bazen şarkıcı bile kendi şarkısını unutabiliyorken şarkıya ondan daha çok hakim olan insanlar oluyor. Sanki şarkıya bağıra çağıra eşlik etmek için o günü beklemiş gibiler. Konserlerde en çok da onların sesi gür çıkıyor!

2. Sadece şarkıyı dinleyip sahneyi izleyenler.

Şarkıları bilseler bile eşlik etmek istemezler. Ya seslerinin kötü çıktığını düşünürler ya da sadece şarkıya odaklanmak isterler. Onları rahatsız etmeyelim, duygusal olabiliyorlar bazen. 😭

3. Telefonun şarjını kısa sürede bitirenler...

3. Telefonun şarjını kısa sürede bitirenler...

Sosyal medya için ya da anı kalsın diye video ve fotoğraf çekerler. Herkesin arkadaş grubunda muhakkak öyle biri bulunur. Ama yalan yok, konser sonrası video ve fotoğrafları onlardan almak için sıraya giriyoruz!

4. Deli gibi dans edenleri unutmamak gerek!

Eğlenceyi çok severler ve dans etmeye bayılırlar! Bazen yanlarındaki insanlara yanlışlıkla çarpsalar da problem değil, çünkü onları görmeye çooook alışkınız!

5. Hiç tanımadığı insanlarla anında kaynaşan sosyal kelebekler.

Şarkı aralarında yanındakilere dönüp 'Bu parçayı çok iyi çalıyorlar' diyerek sohbet başlatan, konser sonunda mekandan yeni arkadaşlarla çıkan o sıcakkanlı insanlardır. Eğlenceyi paylaşmayı çok severler.

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6. Anı kalsın diye partneriyle rastgele bir konsere gelenler.

Aslında sahnedeki şarkıcı ya da grubun çok büyük bir hayranı değillerdir ama sevdikleri biri çok istediği için onunla birlikte gelmişlerdir. Yanlarındaki kişinin heyecanına ortak olup onlar kadar mutlu olmanın tadını çıkarırlar.

7. Sahneyi göremiyor diye arkadaşı için merdiven rolüne girenler.

7. Sahneyi göremiyor diye arkadaşı için merdiven rolüne girenler.

Kısa boyluların destekçisi, arkadaşların en kralı, konserlerin birtanesi... Sırf arkadaşı daha rahat izleyebilsin diye onu birkaç şarkı için bile olsa omuzlarına alır ve konseri beraber seyrederler. Onların kıymetini bilelim!

8. Sanatçının eski albümünü yıllarca sahiplenenler.

Herkes popüler hit şarkıları beklerken onlar sanatçının en az bilinen, eski albümlerde kalmış parçalarına daha ilk notadan eşlik eder. Sürpriz şarkılar çalındığında gözlerindeki parlamayı görmek konserin en güzel detaylarındandır.

9. Havada durdum, şahitlerim var: Konserde gerçekten havaya uçanlar!

İnsanların arasından havaya uçan birini görürseniz hiç şaşırmayın. Ayakta izlenen neredeyse bütün konserlerde birinin zıpladığını görebilirsiniz. Onlardan biri olmayı çok isterdik!

10. Ekibin ruh halini bile analiz eden fedakar arkadaşlar.

Bütün arkadaş grubunu organize edip 'Bu konsere kesin gidiyoruz' diyen öncülerdir. Etkinlik boyunca herkesin keyfinin yerinde olup olmadığını kontrol edip ekibi bir arada tutarlar.

Sen bu tiplerden hangisisin?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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