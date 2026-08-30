Onları Hepimiz Tanıyoruz: Konserlerdeki 10 İnsan Tipi
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Konser alanı kocaman bir oyun alanı gibidir ve bu atmosferi renkli kılan asıl şey oradaki farklı insan profilleridir. Birbirinden farklı hayatlara sahip insanların bir araya geldiği konserlerde hangi tipler karşımıza çıkıyor?
Tanıdık gelecektir!
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1. Tüm repertuvarı ezberleyecek kadar şarkıları hafızalarında tutanlar.
2. Sadece şarkıyı dinleyip sahneyi izleyenler.
3. Telefonun şarjını kısa sürede bitirenler...
4. Deli gibi dans edenleri unutmamak gerek!
5. Hiç tanımadığı insanlarla anında kaynaşan sosyal kelebekler.
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6. Anı kalsın diye partneriyle rastgele bir konsere gelenler.
7. Sahneyi göremiyor diye arkadaşı için merdiven rolüne girenler.
8. Sanatçının eski albümünü yıllarca sahiplenenler.
9. Havada durdum, şahitlerim var: Konserde gerçekten havaya uçanlar!
10. Ekibin ruh halini bile analiz eden fedakar arkadaşlar.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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