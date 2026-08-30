Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Hafta boyunca alışveriş sepetlerinden düşmeyen, yoğun talep gören haftanın en popüler ürünlerini bir araya getirdik. Ev konforundan spora, ofis ve okul hazırlıklarından kişisel bakıma kadar bu hafta en çok satanlar listesinde zirveye oturan favori parçalar

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