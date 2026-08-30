Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Hafta boyunca alışveriş sepetlerinden düşmeyen, yoğun talep gören haftanın en popüler ürünlerini bir araya getirdik. Ev konforundan spora, ofis ve okul hazırlıklarından kişisel bakıma kadar bu hafta en çok satanlar listesinde zirveye oturan favori parçalar
Bu içerik 30.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Delta 15 mm ekstra kalın konfor zemin taşıma askılı yoga ve pilates matı sepetlerde yerini aldı!
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Anthony Jackson markasına ait haftanın en çok satan 6'lı boxer paketi.
Philips OneUp 5000 Serisi kablosuz 360 derece elektrikli mop da çok satanlarda!
D'S Damat %100 pamuklu polo yaka erkek tişörtler 599 TL, 3 adet polotişört ise 1499 TL!
Epson EcoTank L3252 çok fonksiyonlu renkli tanklı Wi-Fi yazıcı okulların açılmasıyla sepetlerde yerini aldı!
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Madame Coco Manon %100 pamuk ranforce 2'li yastık kılıfı seti rahatına düşkün olanların favorisi oldu.
Under Armour ürünlerinde olan kampanya bu hafta sepetleri doldurdu!
Stanley The AeroLight Transit 0.47L termos herkesin favorisiydi.
Lansmana özel Almond Coffee aromalı Whey Protein tozu çok sevildi!
Züber fıstık ezmelerinde 3 al 2 öde ve ''ONEDIO350'' sepet kuponu fırsatı!
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Siveno doğal bakım ve bebek ürünlerinde ''FIRSAT10'' koduyla %10 indirim!
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