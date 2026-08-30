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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 13:43
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Hafta boyunca alışveriş sepetlerinden düşmeyen, yoğun talep gören haftanın en popüler ürünlerini bir araya getirdik. Ev konforundan spora, ofis ve okul hazırlıklarından kişisel bakıma kadar bu hafta en çok satanlar listesinde zirveye oturan favori parçalar

Bu içerik 30.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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Delta 15 mm ekstra kalın konfor zemin taşıma askılı yoga ve pilates matı sepetlerde yerini aldı!

Delta 15 mm ekstra kalın konfor zemin taşıma askılı yoga ve pilates matı sepetlerde yerini aldı!

15 mm ekstra kalın yapısıyla diz ve eklemleri zemin baskısından koruyan, kaymaz dokusu ve pratik taşıma askısıyla evde veya salonda spor yapanların bir numaralı tercihi olan egzersiz matı.

Delta Konfor Zemin 15 MM Taşıma Askılı Pilates Minderi Yoga Matı

Anthony Jackson markasına ait haftanın en çok satan 6'lı boxer paketi.

Anthony Jackson markasına ait haftanın en çok satan 6'lı boxer paketi.

Yumuşak pamuklu dokusu, nefes alan esnek kumaşı ve bedeni sıkmayan beliyle gün boyu maksimum hareket özgürlüğü sunan, haftanın en çok satan 6'lı boxer paketi.

ANTHONY JACKSON 6'lı Kutu Premium Likralı Erkek Boxer

Philips OneUp 5000 Serisi kablosuz 360 derece elektrikli mop da çok satanlarda!

Philips OneUp 5000 Serisi kablosuz 360 derece elektrikli mop da çok satanlarda!

Bakterilere karşı %99,9 etkili hijyen sağlayan, kablosuz özgürlüğü, 360 derece dönebilen manevra kabiliyeti ve kendi kendini temizleyen başlık teknolojisiyle zemin temizliğini zahmetsiz kılan popüler elektrikli mop.

Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop 

D'S Damat %100 pamuklu polo yaka erkek tişörtler 599 TL, 3 adet polotişört ise 1499 TL!

D'S Damat %100 pamuklu polo yaka erkek tişörtler 599 TL, 3 adet polotişört ise 1499 TL!

Formunu asla kaybetmeyen kıvrılmaz yaka teknolojisi, terletmeyen %100 pamuk kumaşı ve çoklu alım avantajıyla gardıropların en popüler kurtarıcı üstü.

D'S Damat Regular Fit Lacivert %100 Pamuklu Polo Yaka Tişört

Epson EcoTank L3252 çok fonksiyonlu renkli tanklı Wi-Fi yazıcı okulların açılmasıyla sepetlerde yerini aldı!

Epson EcoTank L3252 çok fonksiyonlu renkli tanklı Wi-Fi yazıcı okulların açılmasıyla sepetlerde yerini aldı!

Kartuş masrafını tarihe gömen ekonomik mürekkep tankı sistemi, yüksek hızlı baskı, tarama, fotokopi özellikleri ve kablosuz bağlantısıyla okula ve ev ofislerine damga vuran çok satan yazıcı.

Epson EcoTank L3252 Renkli Tanklı Wi-Fi Yazıcı

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Madame Coco Manon %100 pamuk ranforce 2'li yastık kılıfı seti rahatına düşkün olanların favorisi oldu.

Madame Coco Manon %100 pamuk ranforce 2'li yastık kılıfı seti rahatına düşkün olanların favorisi oldu.

Nefes alabilen %100 pamuklu ranforce dokusu, yumuşacık yüzeyi ve dingin açık pudra tonuyla yatak odalarına ferahlık katan şık yastık kılıfı ikilisi.

Madame Coco Manon %100 Pamuk 2'li Yastık Kılıfı Seti Açık Pudra

Under Armour ürünlerinde olan kampanya bu hafta sepetleri doldurdu!

Under Armour ürünlerinde olan kampanya bu hafta sepetleri doldurdu!

Hafif ve nefes alabilen file sayası, darbe emici esnek tabanı ve üst düzey yastıklamasıyla hem koşularda hem günlük tempoda adımları hafifleten koşu ayakkabısı.

Under Armour Tech Runner Erkek Siyah Spor Ayakkabı

Stanley The AeroLight Transit 0.47L termos herkesin favorisiydi.

Stanley The AeroLight Transit 0.47L termos herkesin favorisiydi.

Standart çelik termoslara kıyasla üçte bir oranında daha hafif AeroLight teknolojisi, %100 sızdırmaz kapağı ve içecekleri saatlerce sıcak-soğuk tutan performansıyla okul ve iş yolunun vazgeçilmezi.

Stanley The AeroLight Transit Termos Bardak 0.47 L

Lansmana özel Almond Coffee aromalı Whey Protein tozu çok sevildi!

Lansmana özel Almond Coffee aromalı Whey Protein tozu çok sevildi!

Kavrulmuş badem ve taze kahve çekirdeği lezzetini yüksek kaliteli protein profiliyle buluşturan, sporcuların bu hafta sepetlerine en çok eklediği yeni lansman protein tozu.

Whey Protein Almond Coffee Aromalı Protein Tozu

Züber fıstık ezmelerinde 3 al 2 öde ve ''ONEDIO350'' sepet kuponu fırsatı!

Züber fıstık ezmelerinde 3 al 2 öde ve ''ONEDIO350'' sepet kuponu fırsatı!

İlave şekersiz, %100 doğal fıstıklardan üretilen ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan Züber fıstık ezmesi çeşitlerinde 3 al 2 öde ve 1.200 TL'ye 350 TL indirimle haftanın yıldızı.

Züber Doğal Fıstık Ezmesi Çeşitleri

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Siveno doğal bakım ve bebek ürünlerinde ''FIRSAT10'' koduyla %10 indirim!

Siveno doğal bakım ve bebek ürünlerinde ''FIRSAT10'' koduyla %10 indirim!

Koltuk altını tıkamayan beyazlatıcı etkili doğal roll-on, sinek ve kene kovucu sprey ile hassas bebek çamaşır sabunundan oluşan, temiz içerik arayanların bu hafta en çok tercih ettiği Siveno ürünleri.

Siveno Doğal Roll-On, Kovucu Sprey ve Bebek Çamaşır Sabunu

Moliendo gurme filtre ve Türk kahvelerinde %40 dev indirim!

Moliendo gurme filtre ve Türk kahvelerinde %40 dev indirim!

Dünyanın dört bir yanından toplanan taze kavrulmuş yöresel çekirdekleriyle evde üçüncü nesil kahve deneyimi yaşatan, kahveseverlerin haftalık stoklarını tamamladığı Moliendo kahve seçkisi.

Moliendo Yöresel Filtre ve Çekirdek Kahve Çeşitleri

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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