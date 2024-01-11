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Fatih Altaylı, Epstein Olayında Stephan Hawking'in İsminin Geçmesi Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Fatih Altaylı, Epstein Olayında Stephan Hawking'in İsminin Geçmesi Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 18:10

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Jeffrey Epstein skandalı, tüm dünyanın gündeminde. Amerikalı milyarder Epstein, genç kızlara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurmakla yargılanırken, hayatını kaybetti. Bu olayın iç yüzünde, birçok ünlü ismin de yer aldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bu olay, herkesin merakla takip ettiği bir konu haline geldi.

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Fatih Altaylı'da gündemi değerlendirdiği Youtube kanalında bu konuya da değindi.

Fatih Altaylı'da gündemi değerlendirdiği Youtube kanalında bu konuya da değindi.

Konuyla ilgili en çok, olayda ünlü fizikçi Stephen Hawking'in isminin geçmesine şaşırdığını dile getiren Altaylı "Stephen Hawking ismini görünce çok şaşırdım. Gözüme kulağıma dilime dinime hiçbir şeye inanamadım. Sen nasıl girdin bu çarkın içine?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Konuyla ilgili en çok, olayda ünlü fizikçi Stephen Hawking'in isminin geçmesine şaşırdığını dile getiren Altaylı "Stephen Hawking ismini görünce çok şaşırdım. Gözüme kulağıma dilime dinime hiçbir şeye inanamadım. Sen nasıl girdin bu çarkın içine?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

İşte o video;

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