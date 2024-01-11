Fatih Altaylı, Epstein Olayında Stephan Hawking'in İsminin Geçmesi Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Anlattı

Jeffrey Epstein skandalı, tüm dünyanın gündeminde. Amerikalı milyarder Epstein, genç kızlara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurmakla yargılanırken, hayatını kaybetti. Bu olayın iç yüzünde, birçok ünlü ismin de yer aldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bu olay, herkesin merakla takip ettiği bir konu haline geldi.