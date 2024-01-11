Jeffrey Epstein’in ‘Öldüğü’ Gece Yaşanan Akılalmaz İhmaller: “Yaşıyor” Diyen de Var "Öldürüldü" Diyen de!

Amerika’da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasında her geçen gün hatta her geçen dakika yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Tüm bu iddialar dünyada büyük şok etkisi yaratırken 10 Ağustos 2019’da hapishanede ölü olarak bulunan Jeffrey Epstein’in aslında ölmediği, cezaevinden ‘bazı kişiler’ tarafından gizlice çıkarıldığı, o tarihten beri de bir adada yaşadığı iddia ediliyor. Bazılarının iddiasına göre de 'Epstein çok ünlü kişiler hakkında çok şey bildiği için susturuldu...'

İşte şimdi sizlere Jeffrey Epstein’in 10 Ağustos 2019’da cezaevinde ‘öldüğü’ gece yaşananları ve sonrasında arka arkaya gelen skandal iddiaları anlatacağız.

Hazırsanız başlayalım…