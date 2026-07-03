Farah Zeynep Abdullah'tan Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına Sert Tepki
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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından kamuoyundaki tartışmalar sürerken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. X hesabından uzun bir paylaşım yapan Abdullah, yalnızca Göktaş'ın tutuklanmasına değil, son dönemdeki yargı süreçlerine ilişkin de eleştirilerde bulundu. Ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Komedyen Deniz Göktaş, İstanbul Harbiye'de sahnelediği 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklandı.
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İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Deniz Göktaş paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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