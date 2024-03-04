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'Evimin Direği' Dediği Dubaili Sevgilisi Elden Gitmesin Diye Mezdeke Öğrenen Kadın

'Evimin Direği' Dediği Dubaili Sevgilisi Elden Gitmesin Diye Mezdeke Öğrenen Kadın

Instagram Tiktok ilişki
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 09:21

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'@yarenkckofficial' ismiyle paylaşımlar yapan dijital içerik üreticisi, mezdeke öğrendiği anlara ait paylaşımıyla gündem oldu.

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Yarek Küçük o videosunda, Dubaili sevgilisini bir gün restoranda deli gibi bahşiş verdiğini ve 'Evimin direği elden gidiyor' diye düşündüğü için mezdeke öğrenme kararı aldığını söyledi.

Yarek Küçük o videosunda, Dubaili sevgilisini bir gün restoranda deli gibi bahşiş verdiğini ve 'Evimin direği elden gidiyor' diye düşündüğü için mezdeke öğrenme kararı aldığını söyledi.

Evinin direği elden gitmesin diye mezdeke öğrenen Yaren Küçük, eğitim aldığı anları da sosyal medyada paylaştı.

Evinin direği elden gitmesin diye mezdeke öğrenen Yaren Küçük, eğitim aldığı anları da sosyal medyada paylaştı.

İşte o gündem olan video: 👇

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