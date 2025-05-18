Eurovision 2025'te İsrail Temsilcisi Yuval Raphael Filistin Bayrağı ve Düdüklerle Protesto Edildi

69. Eurovision şarkı yarışması geçtiğimiz gece İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlendi. 26 ülkenin yarıştığı finalde, kazanan Avusrutya oldu. JJ isimli şarkıcı Wasted Love isimli şarkısı ve sahne gösterisiyle yarışmanın favorilerinden biri olarak görülüyordu. Oylamanın her anı oldukça heyecanlı geçti. Uzun süre listenin zirvesinde yer alan İsrail, Avustuya'nın ardından ikinci oldu.

Yarışmaya İsrail protestoları da damga vurdu. Bir grup, İsrail'in temcilcisi Yuval Raphael performansını sergilerken bir grup seyirci Filistin bayrakları ve düdüklerle protesto gerçekleştirdi. Protestocu grup görevliler tarafından oradan uzaklaştırıldı.