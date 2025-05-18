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Eurovision 2025'te İsrail Temsilcisi Yuval Raphael Filistin Bayrağı ve Düdüklerle Protesto Edildi

Eurovision 2025'te İsrail Temsilcisi Yuval Raphael Filistin Bayrağı ve Düdüklerle Protesto Edildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2025 - 10:08

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69. Eurovision şarkı yarışması geçtiğimiz gece İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlendi. 26 ülkenin yarıştığı finalde, kazanan Avusrutya oldu. JJ isimli şarkıcı Wasted Love isimli şarkısı ve sahne gösterisiyle yarışmanın favorilerinden biri olarak görülüyordu. Oylamanın her anı oldukça heyecanlı geçti. Uzun süre listenin zirvesinde yer alan İsrail, Avustuya'nın ardından ikinci oldu. 

Yarışmaya İsrail protestoları da damga vurdu. Bir grup, İsrail'in temcilcisi Yuval Raphael performansını sergilerken bir grup seyirci Filistin bayrakları ve düdüklerle protesto gerçekleştirdi. Protestocu grup görevliler tarafından oradan uzaklaştırıldı.

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Eurovision 2025'i kazanan 2001 doğumlu JJ Wasted Love şarkısıyla beğenileri topladı.

Eurovision 2025'i kazanan 2001 doğumlu JJ Wasted Love şarkısıyla beğenileri topladı.

Yarı final performansından itibaren favori olarak görülen JJ'yin birinciliği sürpriz olmadı. 

Gecenin en çok konuşulan olaylarından biri de Azerbaycan'ın İsrail'e 12 puan vermesi oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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