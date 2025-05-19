Eurovision 2025'de Gösterilen Görünmeyen Kahramanları Kameraman ve Işıkçıların Görüntüleri Paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde, 69. Eurovision Şarkı Yarışması İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlendi. Finalde 26 farklı ülkenin rekabet ettiği yarışma etkileyici sahne gösterilerine sahne oldu. Ancak, tüm bu yetenekler arasında, Avusturya'nın temsilcisi olan JJ isimli sanatçı, 'Wasted Love' isimli parçası ve etkileyici sahne gösterisi ile öne çıktı ve birinciliğe hak kazandı.
Göz kamaştırıcı sahne gösterilerine sahne olan etkinliğin, elbette bir de görünmeyen kahramanları vardı. Kostümcüsünden, ışıkçısına pek çok kişinin emek verdiği yarışmada, kamera ekibinin gösterdiği çabanın bir araya getirildiği video, büyük emeği gözler önüne serdi.
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Yarışmanın favorilerinden olan 2001 doğumlu genç şarkıcı JJ'in birinciliği sürpriz olmadı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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