Eurovision 2025'de Gösterilen Görünmeyen Kahramanları Kameraman ve Işıkçıların Görüntüleri Paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde, 69. Eurovision Şarkı Yarışması İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlendi. Finalde 26 farklı ülkenin rekabet ettiği yarışma etkileyici sahne gösterilerine sahne oldu. Ancak, tüm bu yetenekler arasında, Avusturya'nın temsilcisi olan JJ isimli sanatçı, 'Wasted Love' isimli parçası ve etkileyici sahne gösterisi ile öne çıktı ve birinciliğe hak kazandı.

Göz kamaştırıcı sahne gösterilerine sahne olan etkinliğin, elbette bir de görünmeyen kahramanları vardı. Kostümcüsünden, ışıkçısına pek çok kişinin emek verdiği yarışmada, kamera ekibinin gösterdiği çabanın bir araya getirildiği video, büyük emeği gözler önüne serdi.