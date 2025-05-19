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Eurovision 2025'de Gösterilen Görünmeyen Kahramanları Kameraman ve Işıkçıların Görüntüleri Paylaşıldı

Eurovision 2025'de Gösterilen Görünmeyen Kahramanları Kameraman ve Işıkçıların Görüntüleri Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2025 - 23:37

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Geçtiğimiz günlerde, 69. Eurovision Şarkı Yarışması İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlendi. Finalde 26 farklı ülkenin rekabet ettiği yarışma etkileyici sahne gösterilerine sahne oldu. Ancak, tüm bu yetenekler arasında, Avusturya'nın temsilcisi olan JJ isimli sanatçı, 'Wasted Love' isimli parçası ve etkileyici sahne gösterisi ile öne çıktı ve birinciliğe hak kazandı. 

Göz kamaştırıcı sahne gösterilerine sahne olan etkinliğin, elbette bir de görünmeyen kahramanları vardı. Kostümcüsünden, ışıkçısına pek çok kişinin emek verdiği yarışmada, kamera ekibinin gösterdiği çabanın bir araya getirildiği video, büyük emeği gözler önüne serdi.

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Yarışmanın favorilerinden olan 2001 doğumlu genç şarkıcı JJ'in birinciliği sürpriz olmadı.

Yarışmanın favorilerinden olan 2001 doğumlu genç şarkıcı JJ'in birinciliği sürpriz olmadı.

Yarışmanın oylama bölümü, oldukça heyecanlı geçti. Önceki Eurovision'lara kıyasla oldukça çekişmeli bir oylamaydı ve beklenmedik anlara sahne oldu. En çok konuşulan olaylarından biri de Azerbaycan'ın İsrail'e 12 puan vermesi oldu. En son 2012 senesinde Can Bonomo ile Eurovision'a katılan ülkemiz ise, bu yıl da yarışmada yoktu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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