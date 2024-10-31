Esra Erol'daki Yazgül'ün Değişiminden Müge Anlı'daki Ölüme Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'daki Yazgül'ün Değişiminden Müge Anlı'daki Ölüme Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
31 Ekim Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Leyla'nın son bölümüne Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakterinin banktaki dansı damga vurdu. Nur'un içindeki neşeyi kimselere belli etmeden dansa çevirdiği sahne sosyal medyada viral oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023 yılında eşinin kardeşiyle evlenmesi sonucu Müge Anlı'ya başvuran Ayhan Sarıkaya'nın cansız bedeni komşuları tarafından evinin bahçesinde bulundu.
NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gizli Bahçe, Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başarılı oyunculuğuyla kısa sürede beğeni topladı. Dizinin son bölümünde kadına yönelik şiddet sahnesi içinde verilen mesajlar izleyiciden alkış aldı.
Müge Anlı'da 20 yıl önce gerçekleşen bir çocuk kaybı konusu işleniyor. Yayına katılmayan kadınla ilgili neden yüzünü göstermek istemediğine dair ilginç iddialar ortaya atıldı.
Show TV'nin bu yaz için iddialı programı Dünya Güzellerim Tatilde yaşanan sorunların ardından 2. bölümün ardından yayından kaldırılmıştı. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Seray Sever, Dünya Güzellerim setinde yaşananları anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazar ve uzman psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki programının yanı sıra sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlıyor. Ezmeci, kendisine itiraf edilen bir yasak ilişkiye yaptığı yorumla gündem oldu.
Esra Erol'da programındaki "Tek suçum güzel olmak" lafıyla ünlenen Yazgül, programın ardından TikTok fenomeni olmuştu. Şimdilerde Fatih Ürek'le Gelin Görümce programında yer alan Yazgül, son haliyle görenleri şaşırttı.
Acun Ilıcalı'yla hayatımıza giren Survivor, tam 18 sezondur televizyonda yayınlanıyor. Bir X hesabı, Survivor'a iki kez katılan yarışmacıların bireysel performanslarını değerlendirerek en başarılı 20 ismi sıraladı.
Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında bir ilk yaşandı. Yarışmacı gelin, konuklarına hizmet etmesi için Kirpi Sonic karakterini uşak yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın