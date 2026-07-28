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Eskişehir Zirvede! Türkiye'nin Öğrenci Dostu Şehirleri Belli Oldu

Eskişehir Zirvede! Türkiye'nin Öğrenci Dostu Şehirleri Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2026 - 13:06
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65 bin üniversite öğrencisinin katıldığı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması (ÖDÜŞ 2026) sonuçları belli oldu. Çalışmaya göre Eskişehir Türkiye'nin en öğrenci dostu üniversite şehri seçildi. ÜniAR tarafından gerçekleştirilen araştırmada kent, 90,1 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı.

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200 üniversiteden yaklaşık 65 bin öğrenci katıldı.

200 üniversiteden yaklaşık 65 bin öğrenci katıldı.

Öğrenciler, eğitim gördükleri şehirleri kendi deneyimleri doğrultusunda puanlayarak yaşadıkları kentlerden duydukları memnuniyeti değerlendirdi. Araştırmada şehirler; öğrenci yaşamına sunduğu imkânlar, ulaşım, güvenlik, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik koşullar ile öğrencilere yönelik genel yaklaşım başlıklarında çeşitli sorular soruldu. 2026 yılı sonuçlarına göre Eskişehir, 90,1 puanla zirvede yer aldı.

Mersin yakın takipte.

Mersin yakın takipte.

Eskişehir'i 89,7 puanla Mersin, 88,7 puanla Denizli takip etti.

İlk on şehir şu şekilde:

1) Eskişehir – 90,1 puan (A+)

2) Mersin – 89,7 puan (A+)

3) Denizli – 88,7 puan (A+)

4) Manisa – 88,1 puan (A+)

5) Çanakkale – 87,8 puan (A+)

6) Muğla – 87,4 puan (A+)

7) Ankara – 85,0 puan (A+)

8) Tekirdağ – 83,9 puan (A)

9) Balıkesir – 81,2 puan (A)

10) Trabzon – 80,6 puan (A)

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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