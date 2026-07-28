Eskişehir Zirvede! Türkiye'nin Öğrenci Dostu Şehirleri Belli Oldu
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65 bin üniversite öğrencisinin katıldığı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması (ÖDÜŞ 2026) sonuçları belli oldu. Çalışmaya göre Eskişehir Türkiye'nin en öğrenci dostu üniversite şehri seçildi. ÜniAR tarafından gerçekleştirilen araştırmada kent, 90,1 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı.
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200 üniversiteden yaklaşık 65 bin öğrenci katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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