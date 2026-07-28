Daha Kaliteli Bir Yaşam İçin Evde Değiştirmen Gereken Şeyler
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Şimdi, evi sadece uyuduğumuz ve uyandığımız bir durak olarak görmemeliyiz. Bize huzur veren, güvenli bir alan hâline getirmeliyiz. Çünkü günlük koşuşturmadan kaçtığımız ve kendimize sığındığımız bir alan...
Bu yüzden yaşamımızı daha kaliteli bir hâle getirecek şekilde evde değişiklikler yapabiliriz. Peki, bu değişiklikler neler olabilir? Gelin, birlikte bakalım!
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1. Kullanmadığınız eşyalardan arının.
2. Aydınlatmaları gözden geçirin.
3. Eski havluları yenileyin.
4. Yatak odanızı dinlenme yeri yapın.
5. Mutfak tezgâhını düzenli tutun.
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6. Bitki köşesi oluşturun.
7. Kabloları düzenleyin.
8. Hoş kokular kullanın.
9. Eski yastıkları değiştirin.
10. Çalışma alanınızı düzenleyin.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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