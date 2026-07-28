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Daha Kaliteli Bir Yaşam İçin Evde Değiştirmen Gereken Şeyler

etiket Daha Kaliteli Bir Yaşam İçin Evde Değiştirmen Gereken Şeyler

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
28.07.2026 - 13:01
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Şimdi, evi sadece uyuduğumuz ve uyandığımız bir durak olarak görmemeliyiz. Bize huzur veren, güvenli bir alan hâline getirmeliyiz. Çünkü günlük koşuşturmadan kaçtığımız ve kendimize sığındığımız bir alan... 

Bu yüzden yaşamımızı daha kaliteli bir hâle getirecek şekilde evde değişiklikler yapabiliriz. Peki, bu değişiklikler neler olabilir? Gelin, birlikte bakalım!

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1. Kullanmadığınız eşyalardan arının.

Fazla ve gereksiz olan eşyalar hem yer kaplar hem de zihinsel bir yük olur. Uzun zamandır kullanmadığınız ürünlerin dolapta durmasına gerek yok... Durumları iyiyse ihtiyacı olanlara verebilir ya da geri dönüştürebilirsiniz. Böylece sade yaşama adım atmış olursunuz. 

Eviniz ferahladıkça aradığınız eşyaları bulmanız da kolaylaşır ve dağınıklık azalır. Düzenli bir ev demek, dinlenmenin de verimli olması demektir!

2. Aydınlatmaları gözden geçirin.

Evin atmosferini doğrudan etkileyen bir diğer şey aydınlatmadır... Aşırı ya da yetersiz ışık nedeniyle gözleriniz yorulabilir ve ortamın havası size iyi gelmeyebilir. Bu yüzden gün ışığına yakın tonları seçerek sıcacık bir atmosfer oluşturmalısınız. 

Okuma ve çalışma köşenize farklı ışıklar takabilirsiniz. Size iyi gelecek, yorgunluğunuzu alacak bir ışıklandırma sayesinde odak seviyeniz artacaktır.

3. Eski havluları yenileyin.

Gözden kaçan bir detay... Oysa her gün kullanılan havluların yumuşak olması gerekir. Bu, yaşam kalitesini ciddi şekilde artırır. Sertleşmiş ve eskimiş havlular konforunuzu etkileyerek banyonuzu bakımsız gösterebilir. 

Kaliteli ve emici havlular tercih ederek hijyeninize de dikkat etmiş olursunuz. Bu ufak gibi görünen değişiklik, evinizi daha kaliteli hâle getirecek!

4. Yatak odanızı dinlenme yeri yapın.

Kaliteli bir yaşamın temelinde ne vardır? Uyku! Bu yüzden yatak odanızı sakin ve düzenli tutmalısınız. Orada bulunan gereksiz eşyalardan arınmalısınız. Rahat yastıklar alabilir, temiz nevresimler serebilirsiniz. 

Sabahları tamamen dinlenmiş bir şekilde uyanabilmeniz önemlidir... Gününüzün geri kalanını daha enerji dolu geçirirsiniz.

5. Mutfak tezgâhını düzenli tutun.

Tezgâhın üzerinde kalabalık olursa yemek yapmanız da zor olur. Bu yüzden sürekli kullanmadığınız ev aletlerini dolaplarda tutabilirsiniz. Hem temizlik yapmanız kolay olur hem de mutfakta hareket ederken zorlanmazsınız. 

Düzenli bir mutfak sizi mutfağa çeker. Hâliyle yemek hazırlama isteğiniz artar. Kendinize sağlıklı öğünler hazırlayabilirsiniz!

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6. Bitki köşesi oluşturun.

Canlı bitkiler eve sıcaklık katar... Büyük bir bahçenizin olmasına gerek yok! Birkaç saksı bitkisiyle güzel bir köşe oluşturabilirsiniz. Yeşil bitkiler sayesinde evde doğal bir görünüm oluşur. Ayrıca onlarla ilgilenmek sizi rahatlatabilir. Evin enerjisine dokunan harika şeyler...

7. Kabloları düzenleyin.

7. Kabloları düzenleyin.

Dağınık kablo görüntüsü rahatsız edici olabilir... Ayrıca kullanım sırasında da size zorluk çıkarır. Bu yüzden kablo düzenleyici kullanarak karmaşanın önüne geçebilirsiniz. Hem temizlik yapmanız da kolay olur. 

Tüm bunların yanı sıra güvenliğiniz açısından da önemlidir. Bu minik düzenleme sayesinde hem güvenliğinizi artırın hem de karmaşadan kurtulun!

8. Hoş kokular kullanın.

Evinizin bir kokusu olsun! Ağır kokular yerine daha hafif ve ferah olanları seçebilirsiniz. Ayrıca düzenli bir şekilde evi havalandırarak atmosferi yenilemelisiniz. 

Doğal kokulu mumlara ya da oda kokularına bakabilirsiniz. Eve adımınızı atar atmaz kendinizi huzurlu hissetmeye başlarsınız.

9. Eski yastıkları değiştirin.

9. Eski yastıkları değiştirin.

Yastıklar zamanla formunu kaybeder. Bu da boyun sağlığını ve uyku kalitesini etkiler... Bu yüzden düzenli bir şekilde yastıklarınızı yenilemelisiniz. Böylece daha konforlu bir uykuya ulaşırsınız. Tabii ki hijyen açısından da önemlidir.

10. Çalışma alanınızı düzenleyin.

Evden çalışıyor ya da ders çalışıyorsanız çalışma alanı sizin için çok önemlidir. Masanızın düzenli olmasına özen göstermelisiniz. Size gereken malzemeleri masada tutarak odak seviyenizi artırabilirsiniz. 

Rahat bir sandalyenizin olması da çalışırken konforlu olmanızı sağlar. Verimli bir çalışma için ilk önce ortamın düzenlenmesi gerekir!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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