Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir’in ‘Karmaşa’ İtirafı Kahkahalara Boğdu: "Altın Madalyayla Döverim Seni!"

Eski milli voleybolcu 'Demirbilek' lakaplı Neslihan Demir, Fatih Altaylı'nın programında yaptığı esprili itirafla gündeme geldi.
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Voleybol kariyerinde birçok başarıya imza atmış ve kupa kaldırmış olan Demir, voleybolu bıraktıktan sonra neler yaptığını anlatırken eğlenceli bir anısını paylaştı.
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Altaylı'nın "Voleybolu bıraktıktan sonra ne yaptın?" sorusuna Neslihan Demir'in, “Kavram karmaşası yaşadım. Dünya şampiyonu oluyorsun, ertesi gün çocuğa kahvaltı hazırlıyorsun, çocuk ‘Ben bunu yemem’ diyor. Altın madalyayla döverim seni.” yanıtıyla stüdyoda kahkahalar yükseldi.
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