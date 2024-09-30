Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir’in ‘Karmaşa’ İtirafı Kahkahalara Boğdu: "Altın Madalyayla Döverim Seni!"

Hindistan’ın Sokak Lezzetleri Hijyeni Sorgulatmaya Devam Ediyor: “Çöp Suyu”

Biz Saç Ekimi Ülkesiyiz! Türkiye’ye Saç Ekimine Gelen Adam Değişimini Kayda Aldı

Kısmetini İlginç Bir Yöntemle Bulmaya Çalışan Kadın, Kadıköy’de “Zengin Koca Arıyorum” Pankartıyla Dolaştı

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Türk Yapımı Kirpi’nin Rus Droneları ile Mücadelesi Gündem Oldu: Defalarca Bombalandı, Gitmeye Devam Etti