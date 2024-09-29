Gökhan Özoğuz Futbol Dünyasındaki Adaletsizliklere Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

Antalyaspor ile Fenerbahçe maçı öncesi, Kontra Spor YouTube kanalına konuk olan Gökhan Özoğuz, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Özoğuz, Antalyaspor karşılaşmasını canlı yayında izlediği programda, futbol dünyasındaki adaletsizliklere dikkat çekti.
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Özoğuz, “Başakşehir diye bir takım çıktı ve şampiyon yapıldı. Türkiye'de istediğin takımı düşürüyorsun, istediğin takımı da şampiyon yapıyorsun. Bunu görmek çok üzücü,” şeklinde konuşarak, şampiyonluk süreçlerine dair rahatsızlığını dile getirdi.
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