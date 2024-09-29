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Gökhan Özoğuz Futbol Dünyasındaki Adaletsizliklere Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

Gökhan Özoğuz Futbol Dünyasındaki Adaletsizliklere Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 21:09

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Antalyaspor ile Fenerbahçe maçı öncesi, Kontra Spor YouTube kanalına konuk olan Gökhan Özoğuz, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Özoğuz, Antalyaspor karşılaşmasını canlı yayında izlediği programda, futbol dünyasındaki adaletsizliklere dikkat çekti.

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Özoğuz, Antalyaspor karşılaşmasını canlı yayında izlediği programda, futbol dünyasındaki adaletsizliklere dikkat çekti.

Özoğuz, “Başakşehir diye bir takım çıktı ve şampiyon yapıldı. Türkiye'de istediğin takımı düşürüyorsun, istediğin takımı da şampiyon yapıyorsun. Bunu görmek çok üzücü,” şeklinde konuşarak, şampiyonluk süreçlerine dair rahatsızlığını dile getirdi.

Özoğuz, “Başakşehir diye bir takım çıktı ve şampiyon yapıldı. Türkiye'de istediğin takımı düşürüyorsun, istediğin takımı da şampiyon yapıyorsun. Bunu görmek çok üzücü,” şeklinde konuşarak, şampiyonluk süreçlerine dair rahatsızlığını dile getirdi.

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