Gökhan Özoğuz Futbol Dünyasındaki Adaletsizliklere Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu

2045’teki Türk Erkeklerinin İlişki Beklentilerini Mizahi Bir Video ile Ele Alan Genç: "Kızsın Ödeyeceksin"

Sapanca Gölü'ndeki Ruj Kurtarma Operasyonundan Alnının Akıyla Çıkan Genç Adam Günün Kahramanı Oldu

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İlber Ortaylı Son Dönemde Yaşananlar Hakkında Konuştu: "Polis ve Ordu ile Kavga Eden İnsan Kafadan Kontaktır"