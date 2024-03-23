Eşi Saçlarını Ağlayarak Kesmişti: O Kadın Kanseri Atlattığını Çektiği Bir Video ile Duyurdu

Kaynak: https://www.instagram.com/sumeyya.sul...
Kanser dünyanı en zor hastalıklarının başında geliyor. Bu hastalık, sadece hastalar için değil, aynı zamanda aileleri için de oldukça zor bir süreç. Kanserle mücadele, hem bedensel hem de ruhsal açıdan büyük bir güç gerektiriyor.
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Geçtiğimiz aylarda kansere yakalanan bir kadın, eşinin saçlarını ağlayarak kazıdığı anları paylaşmış, görüntüler izleyenleri duygulandırmıştı.
O kadın şimdi de kanseri tamamen atlattığını duyurduğu bir video paylaştı.
Artık vücudunda kanserden eser kalmadığını, tamamen özgür olduğunu söyleyen kadın bu hastalıkla mücadele edenlere umut oldu.
İşte o video;
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