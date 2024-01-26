"Erkekleri Koruma Derneği" Adlı Hesaptan Paylaşılan Kadın Düşmanı Video Çileden Çıkardı!

İstanbul'da Şoke Eden Olay: Eşiyle Trafikte Tartışan Kişiyi Öldürmek İçin Tetikçi Tuttu!

"Sevgilime Yalan Söyleyeceğim, Bana Ayak Uydur" Diyen Abisine Kusursuz Bir Şekilde Uyum Sağlayan Minik

Sürekli Beraber Olduğu ve Aşık Olduğu Hayat Kadını Kendisinden Ayrılmak İsteyince Öldürmeye Çalıştı