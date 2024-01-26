"Erkekleri Koruma Derneği" Adlı Hesaptan Paylaşılan Kadın Düşmanı Video Çileden Çıkardı!

Twitter (X)'da 'Erkekleri Koruma Derneği' adlı hesaptan paylaşılan bir video kullanıcıların gündemine yerleşti. Videoda kadın düşmanlığı yapan başka bir kadının sözleri tepki uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Erkekleri Koruma Derneği" Twitter (X) hesabından paylaşılan bir videoda bir kadının kadınlara yönelik sözleri gündem oldu.
Videoda aldatılan kadınların birbirlerinden hesap sorması gerektiğini vurgulayan kadın, "Aldatılan kadın neden 'Erkolar kapatılsın' yazıyor?'" diye sordu.
"E be kadın! Seni bir kadınla aldattı, o adamı boşver. Kadından nite hesap sormuyorsun?" diyen kadın herkesi çileden çıkardı.
"Biz birlik gibi görünüyoruz ama en büyük kötülüğü birbirimize yapıyoruz" diyen kadının videosuna tepki yağdı.
İşte o video:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Video hesaptan "Kadınların içten içe birbirine düşmanlıkları asla bitmez. Kadınla erkek arasında olan bütün aldatma vakaları erkeğin omzuna yüklenir" sözleriyle paylaşıldı.
Video herkesi çıldırttı.
Kullanıcılardan tepkiler yükseldi.
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Her iki tarafta kötü diyelim konuyu kapatalım bence..
bence de .. kadını erkeği yok ... iki tarafında şirazesi kaymış :(
erkekleri koruma derneği başlı başına boş bişey de aldatmış olduğu kadına niye saldırıyor amk kocasını/sevgilisini baştan çıkardığı için mi? hırsızın hiç mi ... Devamını Gör
Hadi gözüyle gören, kulağıyla duyana bişey diyemem gitsin saldırsın kadına içini soğutsun da bir de hiç yoktan kafada yazıp, oynayıp üstüne saygısızca çamur ... Devamını Gör
Niye kadından hesap sorayım pardon? Bana sadakat sözü veren erkekse erkeğe hesap sorarım. He erkek olsam söz veren kadın olur o zaman da kadına sorarım. Bu k... Devamını Gör