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"Erkekleri Koruma Derneği" Adlı Hesaptan Paylaşılan Kadın Düşmanı Video Çileden Çıkardı!

"Erkekleri Koruma Derneği" Adlı Hesaptan Paylaşılan Kadın Düşmanı Video Çileden Çıkardı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 12:19

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Twitter (X)'da 'Erkekleri Koruma Derneği' adlı hesaptan paylaşılan bir video kullanıcıların gündemine yerleşti. Videoda kadın düşmanlığı yapan başka bir kadının sözleri tepki uyandırdı.

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"Erkekleri Koruma Derneği" Twitter (X) hesabından paylaşılan bir videoda bir kadının kadınlara yönelik sözleri gündem oldu.

"Erkekleri Koruma Derneği" Twitter (X) hesabından paylaşılan bir videoda bir kadının kadınlara yönelik sözleri gündem oldu.

Videoda aldatılan kadınların birbirlerinden hesap sorması gerektiğini vurgulayan kadın, "Aldatılan kadın neden 'Erkolar kapatılsın' yazıyor?'" diye sordu.

Videoda aldatılan kadınların birbirlerinden hesap sorması gerektiğini vurgulayan kadın, "Aldatılan kadın neden 'Erkolar kapatılsın' yazıyor?'" diye sordu.

"E be kadın! Seni bir kadınla aldattı, o adamı boşver. Kadından nite hesap sormuyorsun?" diyen kadın herkesi çileden çıkardı.

"E be kadın! Seni bir kadınla aldattı, o adamı boşver. Kadından nite hesap sormuyorsun?" diyen kadın herkesi çileden çıkardı.

"Biz birlik gibi görünüyoruz ama en büyük kötülüğü birbirimize yapıyoruz" diyen kadının videosuna tepki yağdı.

"Biz birlik gibi görünüyoruz ama en büyük kötülüğü birbirimize yapıyoruz" diyen kadının videosuna tepki yağdı.

İşte o video:

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Video hesaptan "Kadınların içten içe birbirine düşmanlıkları asla bitmez. Kadınla erkek arasında olan bütün aldatma vakaları erkeğin omzuna yüklenir" sözleriyle paylaşıldı.

Video hesaptan "Kadınların içten içe birbirine düşmanlıkları asla bitmez. Kadınla erkek arasında olan bütün aldatma vakaları erkeğin omzuna yüklenir" sözleriyle paylaşıldı.
twitter.com

Video herkesi çıldırttı.

Video herkesi çıldırttı.
twitter.com

Kullanıcılardan tepkiler yükseldi.

Kullanıcılardan tepkiler yükseldi.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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KumdanKum

Her iki tarafta kötü diyelim konuyu kapatalım bence..

moonlight

bence de .. kadını erkeği yok ... iki tarafında şirazesi kaymış :(

mamamia

erkekleri koruma derneği başlı başına boş bişey de aldatmış olduğu kadına niye saldırıyor amk kocasını/sevgilisini baştan çıkardığı için mi? hırsızın hiç mi ... Devamını Gör

Arwen

Hadi gözüyle gören, kulağıyla duyana bişey diyemem gitsin saldırsın kadına içini soğutsun da bir de hiç yoktan kafada yazıp, oynayıp üstüne saygısızca çamur ... Devamını Gör

Emel

Niye kadından hesap sorayım pardon? Bana sadakat sözü veren erkekse erkeğe hesap sorarım. He erkek olsam söz veren kadın olur o zaman da kadına sorarım. Bu k... Devamını Gör