Erkekleri Tahrik Edici Yapan Özellikleri Sıralayan Kadının Beklentileri Diğer Kadınları Kızdırdı!
Erkekleri Tahrik Edici Yapan Özellikleri Sıralayan Kadının Beklentileri Diğer Kadınları Kızdırdı!
Sosyal medyada 'erkeklerin nasıl olması gerektiği' ile ilgili bir video çeken kullanıcı dikkat çekti. Kadın kullanıcı çektiği video ile 'en çekici erkek özelliklerini' sıraladı ancak söyledikleri nedeniyle kadınlardan tepki gördü.
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Sosyal medyada çoğu zaman 'kadınların nasıl olması gerektiği' ile ilgili açıklamalar yapan kişilerle karşılaşıyorduk ki bu kez de erkekler üzerinden etiketlemeler başladı.
Twitter (X)'da bir kadın kullanıcının erkekleri çekici yapan özellikleri sıralaması dikkat çekti.
Kadın, "En çekici erkek ne istediğini bilen erkektir" diye konuştu. Sözlerinin devamında ise 'erkeğin yönetici konumda olması gerektiğini' söyledi.
"Erkeğin çekici olanı kadınını yemeğe çıkarır" diyen kadın erkeğin arayıp "Yemeğe çıkalım" demesi ve kadının hangi parfümünü sıkmasından tutun da hangi elbiseyi giymesi gerektiğine kadar kadına sipariş vermesi gerektiğini savundu.
Kullanıcı devamında "Seni şu saatte alacağım" diyen erkeğin 'bilinçli bir erkek' olduğunu ve ideal olduğunu söyledi.
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"Erkeklerin hakimiyeti eril enerjidir ve eril enerjisi yüksek olan erkek tahrik edicidir" diyen kullanıcı kadınların tepkilerine maruz kaldı.
İşte o video👇🏻
Kullanıcılar birilerinin devamlı ideal özellik sıralamasından bıktılar.
Erkekler bunun 'sembolik şiddet' olduğunu savundu.
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Kadınlar kendilerine böyle davranılsa hoşlanmayacaklarını söyledi.
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Keşke sende bazı hem cinslerin gibi bilinçli olsan kendini geliştirebilsen ve kendi ayaklarının üstünde durabilen kararlarını verebilen bir birey olsan… Bir ... Devamını Gör
köle sahip fetişi var geçmiş boş yapıyor
şu aptal fikirlerinizi insanlara dayatmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz acaba?