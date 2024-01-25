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Erkekleri Tahrik Edici Yapan Özellikleri Sıralayan Kadının Beklentileri Diğer Kadınları Kızdırdı!

Erkekleri Tahrik Edici Yapan Özellikleri Sıralayan Kadının Beklentileri Diğer Kadınları Kızdırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 09:53

Sosyal medyada 'erkeklerin nasıl olması gerektiği' ile ilgili bir video çeken kullanıcı dikkat çekti. Kadın kullanıcı çektiği video ile 'en çekici erkek özelliklerini' sıraladı ancak söyledikleri nedeniyle kadınlardan tepki gördü.

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Sosyal medyada çoğu zaman 'kadınların nasıl olması gerektiği' ile ilgili açıklamalar yapan kişilerle karşılaşıyorduk ki bu kez de erkekler üzerinden etiketlemeler başladı.

Sosyal medyada çoğu zaman 'kadınların nasıl olması gerektiği' ile ilgili açıklamalar yapan kişilerle karşılaşıyorduk ki bu kez de erkekler üzerinden etiketlemeler başladı.

Twitter (X)'da bir kadın kullanıcının erkekleri çekici yapan özellikleri sıralaması dikkat çekti.

Twitter (X)'da bir kadın kullanıcının erkekleri çekici yapan özellikleri sıralaması dikkat çekti.

Kadın, "En çekici erkek ne istediğini bilen erkektir" diye konuştu. Sözlerinin devamında ise 'erkeğin yönetici konumda olması gerektiğini' söyledi.

Kadın, "En çekici erkek ne istediğini bilen erkektir" diye konuştu. Sözlerinin devamında ise 'erkeğin yönetici konumda olması gerektiğini' söyledi.

"Erkeğin çekici olanı kadınını yemeğe çıkarır" diyen kadın erkeğin arayıp "Yemeğe çıkalım" demesi ve kadının hangi parfümünü sıkmasından tutun da hangi elbiseyi giymesi gerektiğine kadar kadına sipariş vermesi gerektiğini savundu.

"Erkeğin çekici olanı kadınını yemeğe çıkarır" diyen kadın erkeğin arayıp "Yemeğe çıkalım" demesi ve kadının hangi parfümünü sıkmasından tutun da hangi elbiseyi giymesi gerektiğine kadar kadına sipariş vermesi gerektiğini savundu.

Kullanıcı devamında "Seni şu saatte alacağım" diyen erkeğin 'bilinçli bir erkek' olduğunu ve ideal olduğunu söyledi.

Kullanıcı devamında "Seni şu saatte alacağım" diyen erkeğin 'bilinçli bir erkek' olduğunu ve ideal olduğunu söyledi.
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"Erkeklerin hakimiyeti eril enerjidir ve eril enerjisi yüksek olan erkek tahrik edicidir" diyen kullanıcı kadınların tepkilerine maruz kaldı.

"Erkeklerin hakimiyeti eril enerjidir ve eril enerjisi yüksek olan erkek tahrik edicidir" diyen kullanıcı kadınların tepkilerine maruz kaldı.

İşte o video👇🏻

Kullanıcılar birilerinin devamlı ideal özellik sıralamasından bıktılar.

Kullanıcılar birilerinin devamlı ideal özellik sıralamasından bıktılar.
twitter.com

Erkekler bunun 'sembolik şiddet' olduğunu savundu.

Erkekler bunun 'sembolik şiddet' olduğunu savundu.
twitter.com

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twitter.com
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Kadınlar kendilerine böyle davranılsa hoşlanmayacaklarını söyledi.

Kadınlar kendilerine böyle davranılsa hoşlanmayacaklarını söyledi.
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ömer

Keşke sende bazı hem cinslerin gibi bilinçli olsan kendini geliştirebilsen ve kendi ayaklarının üstünde durabilen kararlarını verebilen bir birey olsan… Bir ... Devamını Gör

Zehra abaylı

köle sahip fetişi var geçmiş boş yapıyor

Gizem Gül Tarcan

şu aptal fikirlerinizi insanlara dayatmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz acaba?