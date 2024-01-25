Nurettin Yıldız'dan Skandal Açıklama: "İslam'a Göre Ergenliğe Girmemiş Bir Çocuk Evlenebilir!"

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, çocuk evliliklerinin Kuran’a uygun olduğunu savunarak, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir” dedi. Bu sözleri büyük tepki uyandırdı.