Nurettin Yıldız'dan Skandal Açıklama: "İslam'a Göre Ergenliğe Girmemiş Bir Çocuk Evlenebilir!"
Nurettin Yıldız'dan Skandal Açıklama: "İslam'a Göre Ergenliğe Girmemiş Bir Çocuk Evlenebilir!"
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/nurettin-yil...
Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, çocuk evliliklerinin Kuran’a uygun olduğunu savunarak, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir” dedi. Bu sözleri büyük tepki uyandırdı.
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Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, çocuk evliliklerini savunarak, Kuran'ın bu tür evliliklere izin verdiğini iddia etti.
Yıldız, "İslam'da evlilikle ilgili yaş sınırı yoktur. Ergenliğe ulaşmadan önce bile bir çocuk evlenebilir" şeklinde konuştu.
Yıldız'a göre, küçük çocukların da evlenebileceği yönündeki hüküm, Kuran'ın Talak Suresi'nin 4. ayetinde yer alıyor.
Yıldız, "Aybaşı olmamışlar üç ay beklesin diyor. Kim aybaşı olmaz? Çocuk yaştakiler. Bu, Kuran'ın çocukların aybaşı olmadan önce evlenebileceğini kabul ettiği anlamına geliyor" dedi.
Yıldız'ın Kuran'a dayanarak çocuk evliliklerini savunması, tepkilere neden oldu.
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İlahiyatçı ve filozof Prof. Dr. Şahin Filiz, bu tür iddiaların laik hukuka ve Türk toplumunun kültürel değerlerine meydan okuduğunu belirtti. Filiz, "Bu açıkça sapkınlıktır" dedi.
Prof. Dr. Filiz, "Ergenlikten önce bile çocuklarla evlenilebileceğini iddia etmek, çocuklara yönelik cinsel taciz ve saldırganlığı meşrulaştırmaktır. Nikah ve evlilik, İslam'da teşvik edilmiş olsa bile, Kuran'a inanıp inanmama veya şeriatın bir gereği ile ilgili değildir. Çocuk evliliğini savunmak, Kuran'a ve İslam'a inanmakla eşdeğer tutulamaz" şeklinde konuştu.
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