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Erdoğan Malatya'da Halkla Buluştu: Miting Alanının Havadan Çekilen Görüntüsü Gündem Oldu

Erdoğan Malatya'da Halkla Buluştu: Miting Alanının Havadan Çekilen Görüntüsü Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 23:07

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Yerel seçimlere haftalar kaldı. Bu süreçte adaylar çalışmalarına hız verdi. Her biri aday olduğu bölgelerin halkıyla bir araya geliyor, çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Her biri, seçimlerin sonucunu belirleyecek olan halkın desteğini kazanmak için kendi stratejilerini uyguluyor.

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Seçim yarışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aktif olarak görev yapıyor.

Seçim yarışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aktif olarak görev yapıyor.

Kendisi Malatya'da halkla bir araya geldi.

Kendisi Malatya'da halkla bir araya geldi.

Miting alanından havadan çekilen görüntüleri ise gündem oldu.

Miting alanından havadan çekilen görüntüleri ise gündem oldu.

İşte o görüntüler;

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