Erdoğan Malatya'da Halkla Buluştu: Miting Alanının Havadan Çekilen Görüntüsü Gündem Oldu

Yerel seçimlere haftalar kaldı. Bu süreçte adaylar çalışmalarına hız verdi. Her biri aday olduğu bölgelerin halkıyla bir araya geliyor, çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Her biri, seçimlerin sonucunu belirleyecek olan halkın desteğini kazanmak için kendi stratejilerini uyguluyor.