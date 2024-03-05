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Habertürk Ekranlarında Çanakkale'de Gerçekleşen Depremin Haberi Verilirken Garip Bir Ses Duyuldu

Habertürk Ekranlarında Çanakkale'de Gerçekleşen Depremin Haberi Verilirken Garip Bir Ses Duyuldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 00:40

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Canlı yayınlar, her şeyin anlık olarak gerçekleştiği ve hiçbir şeyin sonradan düzeltilme şansı olmadığı yayınlar olduğu için her zaman beklenmedik anlar ve sürprizlere gebe bildiğiniz üzere. Canlı yayınların doğası gereği, bu tür kazaların önüne geçmek neredeyse imkansız.

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Habertürk ekranlarında, Çanakkale'de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremin haberi verildiği sırada ilginç bir ses duyuldu.

Habertürk ekranlarında, Çanakkale'de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremin haberi verildiği sırada ilginç bir ses duyuldu.

Gaz çıkarma sesine benzetilen o anlar kısa sürede gündem oldu.

Gaz çıkarma sesine benzetilen o anlar kısa sürede gündem oldu.

İşte o anlar;

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