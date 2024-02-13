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Erasmus'ta Yasa Dışı Bir Evde Gizli Partiye Giden Kadın, Gurbetçilerin Tacizine ve Şiddetine Uğradı!

Erasmus'ta Yasa Dışı Bir Evde Gizli Partiye Giden Kadın, Gurbetçilerin Tacizine ve Şiddetine Uğradı!

Tiktok Hollanda
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 11:31

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'@bilgesuisik' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, Hollanda'da Erasmus yaptığı sırada yasa dışı bir evde gizli bir partiye gittiği sırada darbedildiği olayı anlattığı anlar ile gündem oldu.

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Erasmus'un ilk haftasında ormanın içindeki evde gittiği gizli partiden çıktıktan sonra yanından geçen ve gurbetçi Türk olduğunu belirttiği 3 erkeğin tacizine uğrayan kadın, duruma tepki gösterince darbedildi.

Erasmus'un ilk haftasında ormanın içindeki evde gittiği gizli partiden çıktıktan sonra yanından geçen ve gurbetçi Türk olduğunu belirttiği 3 erkeğin tacizine uğrayan kadın, duruma tepki gösterince darbedildi.

Nicholas isimli arkadaşı ile partiden ayrıldıktan sonra, kendilerini ormanda seks yaptığını zannede gurbetçi Türklerin tacizine uğrayan Bilge Su, kendisi ile ilgili sözleri söyleyen erkeğe tokat attıktan sonra yumruk yedi.

Nicholas isimli arkadaşı ile partiden ayrıldıktan sonra, kendilerini ormanda seks yaptığını zannede gurbetçi Türklerin tacizine uğrayan Bilge Su, kendisi ile ilgili sözleri söyleyen erkeğe tokat attıktan sonra yumruk yedi.

Bilge Su'nun yumruk yediğini gören Nicholas da olaya dahil olunca o da dayak yemiş...

İşte Bilge Su'nun anlattığı o taciz ve darp olayı: 👇

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Hermione Granger

Özet: Yasa dışı ev yok. Parti ormanda olmuş. Ülke Hollanda. Alamancı Türkler saldırmış, kıza yumruk atmış. Arkadaşı varmış onu korumak isteyen erkek, o daha ... Devamını Gör

timur kartalov

Gurbetçi olanlar halen medenileşmedi...