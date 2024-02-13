Erasmus'ta Yasa Dışı Bir Evde Gizli Partiye Giden Kadın, Gurbetçilerin Tacizine ve Şiddetine Uğradı!

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Erasmus'un ilk haftasında ormanın içindeki evde gittiği gizli partiden çıktıktan sonra yanından geçen ve gurbetçi Türk olduğunu belirttiği 3 erkeğin tacizine uğrayan kadın, duruma tepki gösterince darbedildi.
Nicholas isimli arkadaşı ile partiden ayrıldıktan sonra, kendilerini ormanda seks yaptığını zannede gurbetçi Türklerin tacizine uğrayan Bilge Su, kendisi ile ilgili sözleri söyleyen erkeğe tokat attıktan sonra yumruk yedi.
İşte Bilge Su'nun anlattığı o taciz ve darp olayı: 👇
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Özet: Yasa dışı ev yok. Parti ormanda olmuş. Ülke Hollanda. Alamancı Türkler saldırmış, kıza yumruk atmış. Arkadaşı varmış onu korumak isteyen erkek, o daha ... Devamını Gör
Gurbetçi olanlar halen medenileşmedi...