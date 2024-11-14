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Engelli Numarası Yaptı, Yakalanınca Telefona Sarıldı! "Çabuk Beni Alın, Telefona Çekiyorlar"

Engelli Numarası Yaptı, Yakalanınca Telefona Sarıldı! "Çabuk Beni Alın, Telefona Çekiyorlar"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
14.11.2024 - 13:38

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Zonguldak'ta engelli numarası yaparak dilenen yaşlı şahıs, zabıta ekiplerine yakalanınca kaçmaya çalıştı. Kaldırım üzerinde zabıtaya tepki gösteren şahıs, 'Sanki adam öldürdüm, hırsızlık yaptım.' dedi. Bir süre sonra koltuk değneğiyle ayağa kalkan şahıs yakınlarına telefon açarak, 'Çabuk beni buradan alın. Beni kameraya çekiyorlar' dedi. Vatandaşların duygularını sömürerek paralarını alan şahıs, çevredekilerin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

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Zonguldak'ta sakat numarası yapıp, vatandaşların duygularını sömüren şahıs zabıtalar tarafından yakalandı. Elindeki bastonla dilencilik yapan şahıs, kendisini engellemek isteyen zabıtalara tepki gösterdi.

Zonguldak'ta sakat numarası yapıp, vatandaşların duygularını sömüren şahıs zabıtalar tarafından yakalandı. Elindeki bastonla dilencilik yapan şahıs, kendisini engellemek isteyen zabıtalara tepki gösterdi.

Kameralar tarafından kayda alındığını anlayan şahıs, cep telefonuyla yakınlarını arayarak, "Çabuk beni buradan alın. Beni kameraya çekiyorlar" dedi.

Kameralar tarafından kayda alındığını anlayan şahıs, cep telefonuyla yakınlarını arayarak, "Çabuk beni buradan alın. Beni kameraya çekiyorlar" dedi.

İşte o görüntüler; 🎥

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