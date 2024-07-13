En Üşengeçleri Hangisi? Zeytin Ağacı Oyuncuları Eteklerindeki Taşları Döktü!

Onedio'ya konuk olan Zeytin Ağacı oyuncularından Seda Bakan ve Umut Kurt, 'Aranızdan Kim?' oynadı. Eteklerindeki taşları döken oyunculardan çok konuşulacak itiraflar geldi.
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Netflix Türkiye'nin en iyi yerli yapımlarından Zeytin Ağacı'nın merakla beklenen 2. sezonu sonunda geldi.
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Dizide partner olan Seda Bakan ve Umut Kurt, Onedio'ya konuk olurken, ikili Zeytin Ağacı oyuncuları hakkında itiraflarıyla gündem oldu.
"Aranızdan kim?" oyunu oynayan ikili, Zeytin Ağacı'ndaki rol arkadaşlarının enlerini anlatırlarken, ortaya son derece komik anlar çıktı.
İşte o anlar:
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