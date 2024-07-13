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Survivor Berna, Aleyna'nın Batuhan'dan Hoşlandığını İddia Etti!

Survivor Berna, Aleyna'nın Batuhan'dan Hoşlandığını İddia Etti!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.07.2024 - 13:12

Survivor All Star'ın ardından Haberler.com'a konuk olan Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Batuhan'dan hoşlandığını iddia etti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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İki kez beraber yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya arasında bir ilişki olup olmadığı Survivor izleyicilerini sürekli meraklandırmıştı.

İki kez beraber yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya arasında bir ilişki olup olmadığı Survivor izleyicilerini sürekli meraklandırmıştı.

Aralarındaki ilişkinin aşk mı yoksa dostluk mu olduğunu bilmediğimiz Aleyna ve Batuhan bir soru işareti olmaya devam ederken, Haberler.com'a konuk olan Berna Canbeldek şaşırtan bir açıklama yaptı.

Aralarındaki ilişkinin aşk mı yoksa dostluk mu olduğunu bilmediğimiz Aleyna ve Batuhan bir soru işareti olmaya devam ederken, Haberler.com'a konuk olan Berna Canbeldek şaşırtan bir açıklama yaptı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Batuhan'dan hoşlandığını iddia eden Berna, ayrıca Aleyna'nın ilgi çekmek için sürekli evlenme teklifi aldığı gibi haberleri gündem ettiğini söyledi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Batuhan'dan hoşlandığını iddia eden Berna, ayrıca Aleyna'nın ilgi çekmek için sürekli evlenme teklifi aldığı gibi haberleri gündem ettiğini söyledi.

"Batuhan'a karşı hala içinde olabilir bir şeyler." sözlerini kullanan Berna, böylece Aleyna ve Batuhan arasında daha önceden de bir şeyler olmuş olduğunun sinyalini verdi.

"Batuhan'a karşı hala içinde olabilir bir şeyler." sözlerini kullanan Berna, böylece Aleyna ve Batuhan arasında daha önceden de bir şeyler olmuş olduğunun sinyalini verdi.

İşte Berna'nın o açıklaması:

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