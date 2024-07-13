Ünlü Oyuncu, Dizilerdeki Öpüşme Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı
Ünlü Oyuncu, Dizilerdeki Öpüşme Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı
Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk olan oyuncu Berker Güven, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.
KAYNAK: Saba Tümer/ YouTube
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Dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiği izleyiciler için daima merak konusu olmuştur.
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Onlarca kişilik set ekibinin içinde o duyguyu vererek öpüşmek çok zor olurken, Saba Tümer YouTube kanalında bu konuya değindi.
Oyuncu Berker Güven'i konuk alan Saba Tümer öpüşme sahneleri hakkında soru sormaktan geri durmazken, ayrıca oyuncuların neden kötü öpüştüklerini de sordu.
"Belirli bir süresi var. Yani 3 saniye yakın kullanılabiliyor. Yakın planlar öpüşme sahnelerinde 3 ya da 5 saniye kullanılabiliyor. Diğerlerinin uzaktan vesaire olması gerekiyor."
"Orada zaten kafayı birleştiriyorsun iki kişi böyle yalandan hareket ettiriyorsun. Sadece yakınlarda öpüşüyorsun ama çok da böyle öpüşmemen gereken şeyler var."
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