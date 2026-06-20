En İyi Babalar Günü Sürprizi: Babalar Gününe Özel Evde Yapılabilecek 7 Gurme Kahvaltı Tarifi

Hazırsanız, klasik de olsa bu enfes tariflerin üzerinden şöyle bir geçiyoruz. Babalar Günü'nde mutfağa girenleri yalnız bırakmayıp püf noktalarıyla menemen, tırnak pide ve mıhlama ile lezzet şölenini başlatıyoruz:

1. Ağzınıza Layık Tam Kıvamında Menemen

Suyu kararında, soğanın lezzet kattığı ve ekmek banmaya doyulmayan o pazar klasiği.

Malzemeler:

1 adet küçük boy kuru soğan (incecik yemeklik doğranmış)

3 adet orta boy olgun domates (kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış)

3-4 adet ince tatlı sivri biber (halka halka doğranmış)

3 adet yumurta

1,5 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, pul biber ve azıcık karabiber

Hazırlanışı: Tavada zeytinyağı ve tereyağını kızdırıp incecik doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. Soğanlar yumuşayınca üzerine doğranmış biberleri ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından domatesleri ilave edin, tuzunu atıp tavanın kapağını kapatın ve domatesler iyice suyunu salıp yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Suyunu hafif çeken domateslerin üzerine yumurtaları kırın. Yumurtaların beyazı pişene kadar hafifçe karıştırıp, sarılarını çok fazla dağıtmadan sulu sulu ocaktan alın. En son pul biber ve karabiber serpiştirerek dumanı üstünde servis yapın.

2. Uzadıkça Uzayan Dumanı Üstünde Mıhlama (Kuymak)

Karadeniz'den tüm Türkiye'ye yayılan, masaya geldiğinde görsel şölene dönüşen lezzet!

Malzemeler:

2 dolu yemek kaşığı kaliteli tereyağı (varsa Trabzon tereyağı)

2,5 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı ılık su

1 büyük kase kolot peyniri (veya çeçil/taze kaşar karışımı - eriyen peynir)

Yarım çay kaşığı tuz (peynirin tuz oranına göre ayarlayın)

Hazırlanışı: Bakır veya teflon tavada tereyağını yakmadan eritin ve köpürtün. Mısır ununu ekleyip rengi hafif dönene ve mis gibi kokusu çıkana kadar kavurun. Kavrulan una suyu yavaş yavaş ekleyip topaklanmaması için hızlıca karıştırın. Karışım kaynayıp hafifçe göz göz olduğunda peynirleri ilave edin. Bu aşamadan sonra çok fazla karıştırmadan, peynirin kendi kendine eriyip tereyağının üste çıkmasını bekleyin. Yağ kusup peynirler uzamaya başladığında mıhlamanız hazır!

3. Fırından Yeni Çıkmış Sıcak Tırnak Pide

Menemenin suyunu sıyırmak, mıhlamanın peynirine dolamak için o sıcacık ev yapımı eşlikçi.

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

Yarım paket instant maya (veya çeyrek küp yaş maya)

1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı toz şeker

Üzerine sürmek için şifa: 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı su ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ karışımı

Susam ve çörek otu

Hazırlanışı: Ilık su, maya ve şekeri yoğurma kabında karıştırıp 5 dakika bekletin. Unu ve tuzu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun ve üzerini kapatıp 45 dakika mayalandırın. Mayalanan hamuru yağlı kağıt serili tepsiye alın ve elinizle bastırarak yuvarlak veya oval şekilde açın. Hazırladığınız yoğurtlu sulu karışımı elinize batırarak hamurun üzerine tırnaklarınızla şekil verin (derin izler bırakın). Üzerine bolca susam ve çörek otu serpip, önceden ısıtılmış 220 derece fırında nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 12-15 dakika) pişirin. Ev yapımı sıcacık pideniz tüm kahvaltının yıldızı olacak!