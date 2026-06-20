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En İyi Babalar Günü Sürprizi: Babalar Gününe Özel Evde Yapılabilecek 7 Gurme Kahvaltı Tarifi

En İyi Babalar Günü Sürprizi: Babalar Gününe Özel Evde Yapılabilecek 7 Gurme Kahvaltı Tarifi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 20:11
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Yarın Babalar Günü! O klasikleşmiş hediyeleri, son dakika alınan gömlekleri bir kenara bırakıp babanıza kendi ellerinizle unutulmaz bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? 'Benim babam menemeninden, bol tereyağlı sucuklu yumurtasından vazgeçmez' diyenler için o ağza layık klasiklerin yeri her pazar sofrasında başımızın tacı. Ancak madem büyük gün yarın, Türkiye'nin dört bir yanındaki kahvaltı masalarında asıl şovu mutfakta biz yapacağız! 

Babanızın tabağına baktığında 'Bunu gerçekten sen mi yaptın?' diyeceği, hazırlaması son derece eğlenceli, sunumuyla göz dolduran ve damak çatlatan en lezzetli Babalar Günü kahvaltı tarifleri ile tanışmaya hazır olun. Çaylar şimdiden demlenmeye başladıysa, babanızın ezberini bozacak o muazzam pazar ziyafetine geçiyoruz! 

İşte, en güzel Babalar Günü kahvaltı menüsü:

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Babalar Günü Kahvaltısına Özel Tarifler

Babalar Günü Kahvaltısına Özel Tarifler

Mutfakta harikalar yaratıp o fiyakalı ve gurme tabakları hazırlayacağız dedik ama bir gerçeği de es geçemeyiz: Bazı babalarımız tam bir gelenekselcidir! Onlar için pazar kahvaltısı demek, yıllardır süregelen ritüellerin, mutfaktan yükselen o tanıdık ve güven veren kokuların masada olması demektir. 'Bana böyle janjanlı şeylerle gelme, nerede benim o mis gibi demli çayım ve menemen?' diyen, yeni maceralara atılmaktansa ekmeğini o bildik tatlara banmayı seven babalarımızı tabii ki unutmadık. İşte, klasik Babalar Günü serpme kahvaltı menüsü: 

  • Bakır tavada cızırdayan, yağına taze ekmek banmalık bol tereyağlı sucuklu yumurta

  • Suyu tam kıvamında, bol domatesli, ağzınıza layık sıcak bir menemen

  • Masaya geldiğinde peyniri uzadıkça uzayan, dumanı üstünde mıhlama (kuymak)

  • Ortasında tereyağı eriyen, sıcak sıcak fırından çıkmış bütün tırnak pide

  • İyi demlenmiş bir çayın yanına en çok yakışan ince belli sıcak simit ve tulum peyniri ikilisi

Klasiklerden Vazgeçmeyen Babalar İçin Kahvaltı Menüsü

Klasiklerden Vazgeçmeyen Babalar İçin Kahvaltı Menüsü

Hazırsanız, klasik de olsa bu enfes tariflerin üzerinden şöyle bir geçiyoruz. Babalar Günü'nde mutfağa girenleri yalnız bırakmayıp püf noktalarıyla menemen, tırnak pide ve mıhlama ile lezzet şölenini başlatıyoruz:

1. Ağzınıza Layık Tam Kıvamında Menemen

Suyu kararında, soğanın lezzet kattığı ve ekmek banmaya doyulmayan o pazar klasiği.

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy kuru soğan (incecik yemeklik doğranmış)

  • 3 adet orta boy olgun domates (kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış)

  • 3-4 adet ince tatlı sivri biber (halka halka doğranmış)

  • 3 adet yumurta

  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, pul biber ve azıcık karabiber

Hazırlanışı: Tavada zeytinyağı ve tereyağını kızdırıp incecik doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. Soğanlar yumuşayınca üzerine doğranmış biberleri ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından domatesleri ilave edin, tuzunu atıp tavanın kapağını kapatın ve domatesler iyice suyunu salıp yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Suyunu hafif çeken domateslerin üzerine yumurtaları kırın. Yumurtaların beyazı pişene kadar hafifçe karıştırıp, sarılarını çok fazla dağıtmadan sulu sulu ocaktan alın. En son pul biber ve karabiber serpiştirerek dumanı üstünde servis yapın.

2. Uzadıkça Uzayan Dumanı Üstünde Mıhlama (Kuymak)

Karadeniz'den tüm Türkiye'ye yayılan, masaya geldiğinde görsel şölene dönüşen lezzet! 

Malzemeler:

  • 2 dolu yemek kaşığı kaliteli tereyağı (varsa Trabzon tereyağı)

  • 2,5 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1 büyük kase kolot peyniri (veya çeçil/taze kaşar karışımı - eriyen peynir)

  • Yarım çay kaşığı tuz (peynirin tuz oranına göre ayarlayın)

Hazırlanışı: Bakır veya teflon tavada tereyağını yakmadan eritin ve köpürtün. Mısır ununu ekleyip rengi hafif dönene ve mis gibi kokusu çıkana kadar kavurun. Kavrulan una suyu yavaş yavaş ekleyip topaklanmaması için hızlıca karıştırın. Karışım kaynayıp hafifçe göz göz olduğunda peynirleri ilave edin. Bu aşamadan sonra çok fazla karıştırmadan, peynirin kendi kendine eriyip tereyağının üste çıkmasını bekleyin. Yağ kusup peynirler uzamaya başladığında mıhlamanız hazır!

3. Fırından Yeni Çıkmış Sıcak Tırnak Pide

Menemenin suyunu sıyırmak, mıhlamanın peynirine dolamak için o sıcacık ev yapımı eşlikçi.

Malzemeler:

  • 3 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık su

  • Yarım paket instant maya (veya çeyrek küp yaş maya)

  • 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • Üzerine sürmek için şifa: 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı su ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ karışımı

  • Susam ve çörek otu

Hazırlanışı: Ilık su, maya ve şekeri yoğurma kabında karıştırıp 5 dakika bekletin. Unu ve tuzu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun ve üzerini kapatıp 45 dakika mayalandırın. Mayalanan hamuru yağlı kağıt serili tepsiye alın ve elinizle bastırarak yuvarlak veya oval şekilde açın. Hazırladığınız yoğurtlu sulu karışımı elinize batırarak hamurun üzerine tırnaklarınızla şekil verin (derin izler bırakın). Üzerine bolca susam ve çörek otu serpip, önceden ısıtılmış 220 derece fırında nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 12-15 dakika) pişirin. Ev yapımı sıcacık pideniz tüm kahvaltının yıldızı olacak!

Niş, Özel ve Eğlenceli: Babaların Aklını Başından Alacak 7 Gurme Tarif

Niş, Özel ve Eğlenceli: Babaların Aklını Başından Alacak 7 Gurme Tarif

İşte mutfakta fark yaratacağınız, hazırlaması eğlenceli ve sunumuyla babanızı mest edecek o çok özel tarifler:

1. Kruvasan Benedict (Füme Etli ve Akışkan Yumurtalı Kruvasan)

Efsanevi Eggs Benedict lezzetinin çıtır çıtır kruvasan katmanlarıyla buluştuğu o zirve noktası. 

Malzemeler:

  • 2 adet büyük boy taze kruvasan

  • 4 dilim dana füme antrikot veya çemensiz pastırma

  • 4 adet yumurta (2'si poşe yapmak için, 2'sinin sarısı sos için)

  • 1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi

  • 50 gr eritilmiş tereyağı ve 1 tatlı kaşığı limon suyu (sos için)

  • Tuz ve ince kıyılmış taze frenk soğanı

Hazırlanışı: Sos için 2 yumurta sarısı ve limon suyunu benmari usulü (kaynar su dolu tencere üzerindeki kasede, suya değdirmeden) çırpın. Eritilmiş ılık tereyağını bu karışıma ip gibi yavaş yavaş ekleyerek mayonez kıvamına gelene dek çırpıp tuzunu atın. Ayrı bir tencerede kaynayan sirkeli suyun içinde kaşıkla girdap yaratıp kalan 2 yumurtayı 3 dakika (sarıları akışkan kalacak şekilde) haşlayarak poşeleyin. 

Kruvasanları enlemesine ortadan ikiye ayırıp iç kısımlarını tavada hafifçe çıtırdatın. Ekmeğin tabanına füme etleri kıvrımlı şekilde dizin ve poşe yumurtayı dikkatlice üzerine kondurun. Son olarak hazırladığınız o ipeksi sosu bolca gezdirip frenk soğanı serpiştirin. Bıçak değdiği an yumurta sarısı ve sosun kruvasanın katmanlarına süzülüşünü izlemek muazzam bir keyif olacak!

2. Muffin Tepsisinde Çıtır Pastırma Çanakları

Yumurtayı ekmek yerine kendi yağıyla çıtırlaşmış etten yapılmış kaselerin içinde sunduğunuz, protein deposu havalı bir lezzet.

Malzemeler:

  • 6-8 uzun dilim çemenli pastırma (veya dana füme et)

  • 4 adet yumurta

  • Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar

  • Karabiber, taze soğan

Hazırlanışı: Muffin kalıplarının içini hafifçe yağlayın. Pastırma dilimlerini kalıpların etrafına duvar olacak şekilde yuvarlakça dizin (ortası boş kalsın). Boşluklara biraz kaşar serpip üzerlerine birer yumurta kırın. 180 derece fırında yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar (yaklaşık 10-12 dk) pişirin. Kalıptan çıkardığınızda yenilebilir, çıtır etten kaseleriniz olacak.

3. Humus Yatağında Dağ Kekikli Kavurmalı Yumurta

Pazar sabahına Orta Doğu esintileri getiren, tereyağlı kavurma ile ipeksi humusun damak çatlatan uyumu.

Malzemeler:

  • 1 kase hazır veya ev yapımı humus

  • 100 gram dana kavurma

  • 2 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • Bolca dağ kekiği ve pul biber

Hazırlanışı: Servis tabağının tabanına humusu kalın bir katman halinde yayın ve ortasını havuz gibi açın. Tavada tereyağını eritip kavurmaları ve dağ kekiğini hafifçe çevirin, ardından yumurtaları kırın. Pişen kavurmalı yumurtayı, humusun ortasına dikkatlice yerleştirin. Pazar sabahına Orta Doğu rüzgarı getirecek muazzam bir lezzet.

4. 'Günaydın' Burgeri (Kahvaltı Burgeri)

Lüks bir kafenin menüsünden fırlamış gibi duran, puf puf omleti ve karamelize soğanıyla sabahın en havalı ve doyurucu sürprizi.

Malzemeler:

  • 2 adet brioche (tatlımsı hamburger) ekmeği

  • 2 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı krema (çırpılacak)

  • 2 dilim cheddar peyniri

  • 1 adet karamelize edilmiş kuru soğan

  • Sızma zeytinyağı ve trüflü mayonez (damak tadına göre eklenip çıkarılabilir)

Hazırlanışı: Ekmekleri ortadan kesip tavada hafifçe kızartın. Çırpılmış krema ve yumurta karışımını tavaya döküp, kenarlardan içe doğru katlayarak (puf puf bir omlet şeklinde) pişirin. Ekmeğin tabanına mayonez sürün, üzerine katlanmış omleti, cheddar peynirini ve önceden karamelize ettiğiniz soğanları ekleyin. Babanız bu burgeri yerken kendini lüks bir kafede hissedecek.

5. Fırınlanmış Avokado Sandalları

Sağlıklı beslenmeye dikkat eden babalar için hem görseliyle göz dolduran hem de çok hafif bir fırın harikası.

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy olgun avokado

  • 2 adet bıldırcın yumurtası (veya küçük boy normal yumurta)

  • 2-3 adet cherry domates

  • Sızma zeytinyağı, tuz, karabiber, limon suyu

Hazırlanışı: Avokadoyu ortadan ikiye kesin ve çekirdeğini çıkarın. Çekirdek boşluğunu kaşıkla biraz daha oyarak büyütün. Avokadonun etli kısımlarına limon suyu ve sızma zeytinyağı sürün. Açtığınız boşluklara yumurtaları kırın. Etrafına ikiye bölünmüş cherry domatesleri yerleştirip 200 derece fırında yumurtalar pişene kadar fırınlayın.

6. Çıtır Patates Röşti Üzeri Poşe Yumurta

Bıçak değdiği an sarısı akan poşe yumurtanın, altındaki çıtır çıtır patates köftesiyle yarattığı muazzam doku şöleni.

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy patates (rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış)

  • 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta (röşti harcı için)

  • 2 adet yumurta (poşe yapmak için)

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber

Hazırlanışı: Suyunu sıktığınız patatesleri, 1 yumurta, un ve baharatlarla karıştırın. Tavaya yağı alıp patatesli harçtan avuç içi büyüklüğünde yassı köfteler yapıp arkalı önlü çıtır çıtır olana kadar kızartın. Üzerine kaynayan sirkeli suda 3 dakika haşladığınız poşe yumurtaları ekleyin. Yumurtayı patlattığında sarısının çıtır patatesin üzerine akışı tam bir görsel şölen.

7. Tuzlu Pancake Kulesi

Tatlı pancake ezberini bozup içindeki sosis ve kaşarla tuzluya dönüşen, üzerine dökülen balla cesur bir tatlı-tuzlu zıtlığı yakalayan marjinal final. 

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 yumurta, kabartma tozu (Pancake harcı)

  • Yarım su bardağı ince doğranmış sosis veya sucuk (harca karıştırılacak)

  • Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar (harca karıştırılacak)

  • Üzeri için akçaağaç şurubu veya süzme bal

Hazırlanışı: Pancake hamurunu hazırlayıp içine incecik doğranmış sosis/sucukları ve kaşar peynirini ekleyin. Harçtan kepçeyle alıp tavada arkalı önlü pişirin. Pişen tuzlu pancakeleri kule gibi üst üste dizin ve en son üzerinden bal veya akçaağaç şurubu akıtın. 'Tuzlu şeye tatlı dökülür mü?' diyen babaların tüm önyargılarını yıkacak marjinal bir final!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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