En İyi Babalar Günü Sürprizi: Babalar Gününe Özel Evde Yapılabilecek 7 Gurme Kahvaltı Tarifi

İşte mutfakta fark yaratacağınız, hazırlaması eğlenceli ve sunumuyla babanızı mest edecek o çok özel tarifler:
1. Kruvasan Benedict (Füme Etli ve Akışkan Yumurtalı Kruvasan)
Efsanevi Eggs Benedict lezzetinin çıtır çıtır kruvasan katmanlarıyla buluştuğu o zirve noktası.
Malzemeler:
2 adet büyük boy taze kruvasan
4 dilim dana füme antrikot veya çemensiz pastırma
4 adet yumurta (2'si poşe yapmak için, 2'sinin sarısı sos için)
1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi
50 gr eritilmiş tereyağı ve 1 tatlı kaşığı limon suyu (sos için)
Tuz ve ince kıyılmış taze frenk soğanı
Hazırlanışı: Sos için 2 yumurta sarısı ve limon suyunu benmari usulü (kaynar su dolu tencere üzerindeki kasede, suya değdirmeden) çırpın. Eritilmiş ılık tereyağını bu karışıma ip gibi yavaş yavaş ekleyerek mayonez kıvamına gelene dek çırpıp tuzunu atın. Ayrı bir tencerede kaynayan sirkeli suyun içinde kaşıkla girdap yaratıp kalan 2 yumurtayı 3 dakika (sarıları akışkan kalacak şekilde) haşlayarak poşeleyin.
Kruvasanları enlemesine ortadan ikiye ayırıp iç kısımlarını tavada hafifçe çıtırdatın. Ekmeğin tabanına füme etleri kıvrımlı şekilde dizin ve poşe yumurtayı dikkatlice üzerine kondurun. Son olarak hazırladığınız o ipeksi sosu bolca gezdirip frenk soğanı serpiştirin. Bıçak değdiği an yumurta sarısı ve sosun kruvasanın katmanlarına süzülüşünü izlemek muazzam bir keyif olacak!
2. Muffin Tepsisinde Çıtır Pastırma Çanakları
Yumurtayı ekmek yerine kendi yağıyla çıtırlaşmış etten yapılmış kaselerin içinde sunduğunuz, protein deposu havalı bir lezzet.
Malzemeler:
Hazırlanışı: Muffin kalıplarının içini hafifçe yağlayın. Pastırma dilimlerini kalıpların etrafına duvar olacak şekilde yuvarlakça dizin (ortası boş kalsın). Boşluklara biraz kaşar serpip üzerlerine birer yumurta kırın. 180 derece fırında yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar (yaklaşık 10-12 dk) pişirin. Kalıptan çıkardığınızda yenilebilir, çıtır etten kaseleriniz olacak.
3. Humus Yatağında Dağ Kekikli Kavurmalı Yumurta
Pazar sabahına Orta Doğu esintileri getiren, tereyağlı kavurma ile ipeksi humusun damak çatlatan uyumu.
Malzemeler:
Hazırlanışı: Servis tabağının tabanına humusu kalın bir katman halinde yayın ve ortasını havuz gibi açın. Tavada tereyağını eritip kavurmaları ve dağ kekiğini hafifçe çevirin, ardından yumurtaları kırın. Pişen kavurmalı yumurtayı, humusun ortasına dikkatlice yerleştirin. Pazar sabahına Orta Doğu rüzgarı getirecek muazzam bir lezzet.
4. 'Günaydın' Burgeri (Kahvaltı Burgeri)
Lüks bir kafenin menüsünden fırlamış gibi duran, puf puf omleti ve karamelize soğanıyla sabahın en havalı ve doyurucu sürprizi.
Malzemeler:
2 adet brioche (tatlımsı hamburger) ekmeği
2 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı krema (çırpılacak)
2 dilim cheddar peyniri
1 adet karamelize edilmiş kuru soğan
Sızma zeytinyağı ve trüflü mayonez (damak tadına göre eklenip çıkarılabilir)
Hazırlanışı: Ekmekleri ortadan kesip tavada hafifçe kızartın. Çırpılmış krema ve yumurta karışımını tavaya döküp, kenarlardan içe doğru katlayarak (puf puf bir omlet şeklinde) pişirin. Ekmeğin tabanına mayonez sürün, üzerine katlanmış omleti, cheddar peynirini ve önceden karamelize ettiğiniz soğanları ekleyin. Babanız bu burgeri yerken kendini lüks bir kafede hissedecek.
5. Fırınlanmış Avokado Sandalları
Sağlıklı beslenmeye dikkat eden babalar için hem görseliyle göz dolduran hem de çok hafif bir fırın harikası.
Malzemeler:
1 adet büyük boy olgun avokado
2 adet bıldırcın yumurtası (veya küçük boy normal yumurta)
2-3 adet cherry domates
Sızma zeytinyağı, tuz, karabiber, limon suyu
Hazırlanışı: Avokadoyu ortadan ikiye kesin ve çekirdeğini çıkarın. Çekirdek boşluğunu kaşıkla biraz daha oyarak büyütün. Avokadonun etli kısımlarına limon suyu ve sızma zeytinyağı sürün. Açtığınız boşluklara yumurtaları kırın. Etrafına ikiye bölünmüş cherry domatesleri yerleştirip 200 derece fırında yumurtalar pişene kadar fırınlayın.
6. Çıtır Patates Röşti Üzeri Poşe Yumurta
Bıçak değdiği an sarısı akan poşe yumurtanın, altındaki çıtır çıtır patates köftesiyle yarattığı muazzam doku şöleni.
Malzemeler:
2 adet orta boy patates (rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış)
1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta (röşti harcı için)
2 adet yumurta (poşe yapmak için)
2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber
Hazırlanışı: Suyunu sıktığınız patatesleri, 1 yumurta, un ve baharatlarla karıştırın. Tavaya yağı alıp patatesli harçtan avuç içi büyüklüğünde yassı köfteler yapıp arkalı önlü çıtır çıtır olana kadar kızartın. Üzerine kaynayan sirkeli suda 3 dakika haşladığınız poşe yumurtaları ekleyin. Yumurtayı patlattığında sarısının çıtır patatesin üzerine akışı tam bir görsel şölen.
7. Tuzlu Pancake Kulesi
Tatlı pancake ezberini bozup içindeki sosis ve kaşarla tuzluya dönüşen, üzerine dökülen balla cesur bir tatlı-tuzlu zıtlığı yakalayan marjinal final.
Malzemeler:
1 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 yumurta, kabartma tozu (Pancake harcı)
Yarım su bardağı ince doğranmış sosis veya sucuk (harca karıştırılacak)
Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar (harca karıştırılacak)
Üzeri için akçaağaç şurubu veya süzme bal
Hazırlanışı: Pancake hamurunu hazırlayıp içine incecik doğranmış sosis/sucukları ve kaşar peynirini ekleyin. Harçtan kepçeyle alıp tavada arkalı önlü pişirin. Pişen tuzlu pancakeleri kule gibi üst üste dizin ve en son üzerinden bal veya akçaağaç şurubu akıtın. 'Tuzlu şeye tatlı dökülür mü?' diyen babaların tüm önyargılarını yıkacak marjinal bir final!
Yorum Yazın