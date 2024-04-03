En Büyük Hayali Uçakta Anons Yapmak Olan Ömer "Otizm Farkındalık Günü"nde Hayaline Kavuştu

Bildiğiniz üzere 2 Nisan'da 'Otizm Farkındalık Günü'. Bu özel gün, otizmin farkındalığını artırmak ve bu konuda toplumda bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle renklendirilir. Bu nedenle, her yıl 2 Nisan, otizmle yaşayan bireyler ve onların aileleri için önemli ve anlamlı bir gündür.