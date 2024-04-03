En Büyük Hayali Uçakta Anons Yapmak Olan Ömer "Otizm Farkındalık Günü"nde Hayaline Kavuştu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5RGft...
Bildiğiniz üzere 2 Nisan'da 'Otizm Farkındalık Günü'. Bu özel gün, otizmin farkındalığını artırmak ve bu konuda toplumda bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle renklendirilir. Bu nedenle, her yıl 2 Nisan, otizmle yaşayan bireyler ve onların aileleri için önemli ve anlamlı bir gündür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir havayolu şirketi 2 Nisan Otizm farkındalık gününde, en büyük hayali uçakta anons yapmak olan Ömer'in hayalini gerçekleştirdi.
Anonsunu yapan Ömer'in heyecanı ve mutluluğu kalpleri ısıttı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Canım benim :) ne hoş olmuş.. 🌼✨ Otizm bir eksiklik değil farklılıktır. Ve sadece 2 Nisan'da değil her gün farkındalık yaratmak gerek. Toplum bu konuda biraz... Devamını Gör