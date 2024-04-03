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En Büyük Hayali Uçakta Anons Yapmak Olan Ömer "Otizm Farkındalık Günü"nde Hayaline Kavuştu

En Büyük Hayali Uçakta Anons Yapmak Olan Ömer "Otizm Farkındalık Günü"nde Hayaline Kavuştu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 22:26

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Bildiğiniz üzere 2 Nisan'da 'Otizm Farkındalık Günü'. Bu özel gün, otizmin farkındalığını artırmak ve bu konuda toplumda bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle renklendirilir. Bu nedenle, her yıl 2 Nisan, otizmle yaşayan bireyler ve onların aileleri için önemli ve anlamlı bir gündür.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5RGft...
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Bir havayolu şirketi 2 Nisan Otizm farkındalık gününde, en büyük hayali uçakta anons yapmak olan Ömer'in hayalini gerçekleştirdi.

Bir havayolu şirketi 2 Nisan Otizm farkındalık gününde, en büyük hayali uçakta anons yapmak olan Ömer'in hayalini gerçekleştirdi.

Anonsunu yapan Ömer'in heyecanı ve mutluluğu kalpleri ısıttı.

Anonsunu yapan Ömer'in heyecanı ve mutluluğu kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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Nuray

Canım benim :) ne hoş olmuş.. 🌼✨ Otizm bir eksiklik değil farklılıktır. Ve sadece 2 Nisan'da değil her gün farkındalık yaratmak gerek. Toplum bu konuda biraz... Devamını Gör